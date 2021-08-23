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專欄批蔡正元「特務出身」挨告誹謗 管仁健今獲判無罪

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

時事評論員管仁健，2020年6月在先驅媒體公司（新頭殼Newtalk）撰文標題「蔡正元為何影射許昆龍是抓扒仔？」內容「特務出身的蔡正元、與馬英九這種職業學生師出同門，都是同一特務體系」等言論，遭依加重誹謗罪嫌起訴。士林地方法院今天宣判，判管仁健無罪。

全案起源於，去年中時電子報援引國民黨政策會前執行長蔡正元，去年6月9日在臉書發表「談許崑源殉黨遭施明德妻批評，蔡正元還原歷史」文章。內容指出，國民黨籍高雄市議會議長許崑源，因韓國瑜被罷免高雄市長後墜樓身亡，施明德妻子陳嘉君，未點名指控「他一生與毒品、酒店、樁腳等為伍...必須被評價」

蔡正元對此還原歷史，在別人眼中許昆龍是「大黑道」卻是施明德逃亡時的恩人...陳嘉君若不知道這段歷史...可以請教艾琳達，但請勿造口業，在這時候抹黑許崑源，要抹黑請去抹黑施明德的好友許昆龍。

管仁健在專欄撰寫標題「蔡正元為何影射許昆龍是抓扒仔？」內容提及「特務出身的蔡正元、與馬英九這種職業學生師出同門，都是同一特務體系」「那麼特務出身的蔡正元...言外之意就是要影射許崑龍當年跟你們的關係嗎？」

蔡正元提告妨害名譽，檢方調查後認為，蔡正元無特務經歷，且「特務」一詞具有貶意，依照加重誹謗罪嫌起訴。士林地方法院今宣判，管仁健獲判無罪。

蔡正元（左）、管仁健（右）。圖／取自臉書
蔡正元（左）、管仁健（右）。圖／取自臉書

蔡正元 施明德 許崑源

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