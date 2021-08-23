遠航前營運長閃辭提告請求98萬多元資遣費 法院判敗訴

遠東航空營運長曾金池閃辭後，主張遠航未依勞基法給付資遣費，提告請求遠航給付98萬5271元資遣費。台北地院認為，雙方契約應與2019年4月30日合意終止，曾的請求無理由，判他敗訴，可上訴。

判決指出，曾金池主張，他自2014年5月31日起任職遠航擔任董事長室顧問。2019年4月10日，時任副董事長鄭晴文口頭通知他隔天不用上班，薪資、勞保、健保計算至同年月30日，但未依勞基法發給他資遣費。

曾金池表示，遠航因經營不善曾有欠薪情況，他因此在被通知解雇當天，口頭告知遠航違反勞動契約，因此，依他的月薪18萬455元計算，遠航應給付98萬5271元資遣費。

遠航未於言詞辯論出庭，具狀抗辯，公司對外稱曾金池為「營運長」，負責營運事務，職務性質屬「委任關係」的經理人，與遠航非僱傭關係，應不能依勞基法請求資遣費；且本於好意施惠原因，離職當日給100萬餘元「離職金」，曾並沒重複主張請求權。

遠航指出，曾金池擔任營運長，職位僅次於董事長，負責綜理公司對外全部事項、簽署重要文件，並知悉業務祕密，但卻在外設立創源資本管理公司，營業項目為「投資顧問業、航空器及其他零件批發業、不動產租賃業」等，已違反公司法經理人忠實義務。

且違反公司工作規則，故縱認雙方間有僱傭關係存在而得適用勞基法，公司依勞基法第12條第1項第4款、第17條規定，除得不經預告終止契約外，更無給付資遣費義務。