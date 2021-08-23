快訊

雲縣3廠家認進貨豬瘟走私肉 稽查38家找嘸實物「恐已吃下肚」

高端再釋26萬多劑疫苗卻有「5千多劑將到期」 莊人祥回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

私菸案特勤、華航重判 檢辯三方都不服本月上訴

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

台北地方法院審理轟動一時的「國安私菸」案，今年6月判總統官邸前國安特勤、華航人員有罪，宣判後，檢、辯對判決意見分歧，均提上訴；法院本月9日彙整相關上訴書狀，日前遞送台灣高等法院，私菸案法律爭點，繼續審理釐清。

今年6月11日一審宣判時，前官邸侍衛室少校吳宗憲被依貪汙罪判刑10年4月、張恒嘉被判刑10年2月，華航空品處前副總邱彰信依稅捐稽徵法判刑2年8月、協理于堯判刑2年6月，全案被告都有罪。

吳宗憲、張恒嘉的委任律師認為，國安特勤人員隨總統專機出訪，依慣例享有禮遇免驗通關的權利，特勤人員並無刑責可言。

吳、張的律師上訴指出，曾向財政部函詢未上飛機的9200條香菸應否課稅，獲否定答案，不過，合議庭卻採財政部下級機關、即關務署台北關的見解，認為9200條香菸是漏稅品，導致吳、張被以「以公用運輸工具裝載漏稅物品」論罪。

吳、張上訴指出，依保稅倉庫設立及管理辦法，儲存在保稅倉庫內的香菸是由華航人員自庫房中取出，軍人是買受人，華航有無申報？又向誰申報？軍人不會知情，所以軍人不構成裝載漏稅物罪。

華航被告的律師提上訴指，邱彰信、于堯沒有以不正當手法逃稅，任何人在邱、于的職務上，都會按照既有規定辦業務；多年來，所有交付貨品的過程，都有航警、海關人員在場監交，邱、于則毫無逃稅的主觀犯意。

律師認為，監察院在私菸案調查報告稱，外交部辦理總統專案出訪任務行前規畫，忽略專機購買免稅商品數量限制及法令規定，造成國安特勤人員將超額購買免稅菸品的機制視為福利，致身陷法網，也說明法令並不完備。

另方面，檢察官起訴邱彰信、于堯的罪名是逃漏稅捐、圖利2罪，但一審僅對邱、于的逃稅罪判刑，未審究他們有無與國安特勤共犯圖利罪，檢方不服，也提上訴，私菸案形成「國安幫」、「華航幫」、檢方三方上訴的局面。

2019年7月11日到22日，蔡英文總統出訪太平洋友邦島國，驚爆國安特勤人員利用專機夾帶近萬條私菸闖關；檢方2019年8月起訴吳宗憲、邱彰信等13人，後追加起訴請吳宗憲代購菸品的劉品纖。

邱彰信 國安 華航

延伸閱讀

小鬼離開近一年　吳宗憲曝「玩很大」新隊長人選進度

館長罵網紅被判拘役 吳宗憲「社會自有公斷」

館長陳之漢罵吳宗憲又辱網紅 應執行拘役68日確定

他也是紅色特斯拉車主！入手原因竟是「吳宗憲推坑」

相關新聞

知名半導體陸企化身台企挖上百人才 子公司董事等4人緩起訴

中國知名半導體公司「比特大陸」跨足人工智慧（AI）產業，涉未經許可在台設立公司，3年來挖走國內上百名工程師，且直接在台設...

詹江村指陳柏惟「賺紅錢」拘役80日 今上訴：有查維基百科

國民黨籍桃園市議員詹江村前年8月在Youtube直播稱基進黨發言人陳柏惟「你是當共幹欸」、「賺紅錢」，還伸出舌頭「舔」、...

女火車上自拍要蔡英文入監槍決 檢不起訴：詛咒非恐嚇

廖姓女子今年4月間搭乘台鐵普悠瑪列車時，自拍影片譴責蔡英文總統「竊取博士學位、政治謀殺彭文正」，並以「槍斃蔡英文」為題上...

孫大千爆民進黨工有前科挨告 原來是同名同姓獲不起訴

國民黨前立委孫大千在臉書爆料，指民進黨北市黨部大安區執委陳忠琪疑也有前科，酸吳怡農改革「說笑話」挨告。台北地檢署偵查期間...

「偽外企、真中資」入侵台元科技園區 竹檢今起訴5人

新竹地檢署近月偵辦首宗「偽外企、真中資」入侵新竹縣竹北市台元科技園區挖角案，發現丁姓男子等人涉嫌自2016年9月2日起接...

潤寅詐貸案翻版！ 方悅服飾詐貸134億負責人遭起訴

方悅服飾負責人王橞瀴因積欠債務，涉虛設境外公司，勾結會計師林淑玲出具不實財報，利用虛偽三角循環貿易手法，向25家銀行及4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。