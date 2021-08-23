私菸案特勤、華航重判 檢辯三方都不服本月上訴

台北地方法院審理轟動一時的「國安私菸」案，今年6月判總統官邸前國安特勤、華航人員有罪，宣判後，檢、辯對判決意見分歧，均提上訴；法院本月9日彙整相關上訴書狀，日前遞送台灣高等法院，私菸案法律爭點，繼續審理釐清。

今年6月11日一審宣判時，前官邸侍衛室少校吳宗憲被依貪汙罪判刑10年4月、張恒嘉被判刑10年2月，華航空品處前副總邱彰信依稅捐稽徵法判刑2年8月、協理于堯判刑2年6月，全案被告都有罪。

吳宗憲、張恒嘉的委任律師認為，國安特勤人員隨總統專機出訪，依慣例享有禮遇免驗通關的權利，特勤人員並無刑責可言。

吳、張的律師上訴指出，曾向財政部函詢未上飛機的9200條香菸應否課稅，獲否定答案，不過，合議庭卻採財政部下級機關、即關務署台北關的見解，認為9200條香菸是漏稅品，導致吳、張被以「以公用運輸工具裝載漏稅物品」論罪。

吳、張上訴指出，依保稅倉庫設立及管理辦法，儲存在保稅倉庫內的香菸是由華航人員自庫房中取出，軍人是買受人，華航有無申報？又向誰申報？軍人不會知情，所以軍人不構成裝載漏稅物罪。

華航被告的律師提上訴指，邱彰信、于堯沒有以不正當手法逃稅，任何人在邱、于的職務上，都會按照既有規定辦業務；多年來，所有交付貨品的過程，都有航警、海關人員在場監交，邱、于則毫無逃稅的主觀犯意。

律師認為，監察院在私菸案調查報告稱，外交部辦理總統專案出訪任務行前規畫，忽略專機購買免稅商品數量限制及法令規定，造成國安特勤人員將超額購買免稅菸品的機制視為福利，致身陷法網，也說明法令並不完備。

另方面，檢察官起訴邱彰信、于堯的罪名是逃漏稅捐、圖利2罪，但一審僅對邱、于的逃稅罪判刑，未審究他們有無與國安特勤共犯圖利罪，檢方不服，也提上訴，私菸案形成「國安幫」、「華航幫」、檢方三方上訴的局面。

2019年7月11日到22日，蔡英文總統出訪太平洋友邦島國，驚爆國安特勤人員利用專機夾帶近萬條私菸闖關；檢方2019年8月起訴吳宗憲、邱彰信等13人，後追加起訴請吳宗憲代購菸品的劉品纖。