澎湖落選議員改當民政處長 曾詐829萬助理費判10年半

澎湖縣民政處前處長成萬貫擔任第17、18屆縣議員期間，以人頭助理申報公費助理，遭澎湖地檢署偵辦，台灣高等法院高雄分院依利用職務機會詐取財物罪判刑10年6月，褫奪公權4年，沒收829萬餘元不法所得，最高法院駁回上訴定讞。

同案被告、成萬貫親家李秋兩與弟媳成高宇萍，遭澎湖地院依非公務員與公務員共同犯利用職務機會詐取財物罪分別判1年10月、1年2月，二審時雖維持原判決，但皆緩刑3年，各支付國庫20萬、15萬元，並參加2場法治教育，三審也判決確定。同樣當人頭的成父成淵節一審被判刑1年10月，但沒幾天後就去世（87歲），未上訴。

成萬貫（59歲）曾從事珊瑚加工、與朋友合夥蓋房子、開文具店、擔任湖西鄉代表會主席，後來連續擔任2屆議員。2018年11月成連任失利，後來受澎湖縣長當選人賴峰偉邀請出任民政處長；2019年10月成因涉貪，澎湖地院裁定收押，直到今年1月22日二審辯論終結，法院才裁准交保。

成萬貫2010年起擔任澎湖縣議員，有8萬元額度可聘用公費助理，但他卻找父親、親家、弟媳充當人頭助理，他還帶去開戶，替他們保管存摺及印章，向縣議會虛報3人為公費助理。成之後自行或請不知情的妻子提領每月核發的公費助理補助費、年終春節慰勞金。據統計，成在第17屆任期內詐領助理費458萬562元，第18屆任內詐領371萬3741元，總共829萬4303元，全為私人花用。

成萬貫和3名人頭一審出庭時都否認詐領助理費，他辯稱3人有協助從事反映民意、參與婚喪喜慶、提供選民服務等工作，雖他保管存摺印鑑，只是如何分配的問題。但一審發現，李秋兩、成高宇萍在調查官詢問時都說沒做助理的工作，成父也年邁體衰無法勝任，認定3人是人頭。

成萬貫上訴後，改口承認犯行，稱造成社會不良影響「深感後悔，愧對鄉親選民」，請求從輕量刑。李秋兩和成高宇萍也認罪求輕判、緩刑。