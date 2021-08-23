嘉義商人被駭308萬美元泰達幣 專家：虛擬幣轉出很難追

嘉義劉姓商人投資帳戶日前被駭客入侵，將他存放美國泰達幣公司雲端錢包內，價值約308萬美元泰達幣（約台幣8600萬元）轉至他人錢包，劉報警請管理公司凍結駭客帳戶260萬美元泰達幣，但已損失50萬美元，專家學者直言虛擬貨幣「去中心化」，線上可跨國交易、身分不明，央行無法列管，極易生犯罪漏洞也很難追。

中正大學企管系教授黃正魁說，正常國定法幣通過央行列管，發行或回收鈔票來管控國家經濟，但虛擬貨幣如比特幣、泰達幣，因採線上交易，央行無法列管，台灣央行與金管會認為其不具法償效益，且易生犯罪漏洞。

黃正魁舉例，民眾銀行開戶，行員會索取雙證件，甚至拍照記錄開戶人長相，日後有不法金流，警方可循線稽證，但申請虛擬貨幣錢包僅需上網註冊帳號密碼，無須登記個資，用戶使用個人公鑰行交易，任何人都可以安裝建置與管理帳戶程式，實現去中心化理想，政府要掌控金流難上加難。

黃正魁說，中國大陸央行對輸往國外的金流嚴格管控，當地人若想將大量資金流出國外，會先以人民幣購買虛擬貨幣，出國後再將虛擬貨幣兌換成他國貨幣，政府監管單位無法有效掌控金流，對虛擬貨幣更嚴加管控。

黃正魁說，近年虛擬貨幣國內外都有很多被駭案例，很多是來自交易所程式平台被破解，產生帳號、密碼被盜取，有人購買虛擬貨幣投資，若委託中間人代操、資料外洩，就很容易被駭，錢被轉出後很難追回來，因為資金都匯到無法追蹤的公鑰帳號。