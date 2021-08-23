快訊

雲縣3廠家認進貨豬瘟走私肉 稽查38家找嘸實物「恐已吃下肚」

高端再釋26萬多劑疫苗卻有「5千多劑將到期」 莊人祥回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義商人被駭308萬美元泰達幣 專家：虛擬幣轉出很難追

聯合報 / 記者卜敏正莊祖銘／嘉義即時報導

嘉義劉姓商人投資帳戶日前被駭客入侵，將他存放美國泰達幣公司雲端錢包內，價值約308萬美元泰達幣（約台幣8600萬元）轉至他人錢包，劉報警請管理公司凍結駭客帳戶260萬美元泰達幣，但已損失50萬美元，專家學者直言虛擬貨幣「去中心化」，線上可跨國交易、身分不明，央行無法列管，極易生犯罪漏洞也很難追。

中正大學企管系教授黃正魁說，正常國定法幣通過央行列管，發行或回收鈔票來管控國家經濟，但虛擬貨幣如比特幣、泰達幣，因採線上交易，央行無法列管，台灣央行與金管會認為其不具法償效益，且易生犯罪漏洞。

黃正魁舉例，民眾銀行開戶，行員會索取雙證件，甚至拍照記錄開戶人長相，日後有不法金流，警方可循線稽證，但申請虛擬貨幣錢包僅需上網註冊帳號密碼，無須登記個資，用戶使用個人公鑰行交易，任何人都可以安裝建置與管理帳戶程式，實現去中心化理想，政府要掌控金流難上加難。

黃正魁說，中國大陸央行對輸往國外的金流嚴格管控，當地人若想將大量資金流出國外，會先以人民幣購買虛擬貨幣，出國後再將虛擬貨幣兌換成他國貨幣，政府監管單位無法有效掌控金流，對虛擬貨幣更嚴加管控。

黃正魁說，近年虛擬貨幣國內外都有很多被駭案例，很多是來自交易所程式平台被破解，產生帳號、密碼被盜取，有人購買虛擬貨幣投資，若委託中間人代操、資料外洩，就很容易被駭，錢被轉出後很難追回來，因為資金都匯到無法追蹤的公鑰帳號。

他說，美國最常見的虛擬貨幣犯罪手法是勒索病毒，駭客讓使用者電腦中毒，重要檔案被加密，再要求用虛擬貨幣當贖金，例如以比特幣、泰達幣付款後，才能拿到解密鑰匙回復檔案；美國警方對這些案件都消極應對，因為很難從勒索病毒公開的匯款公鑰，掌握犯罪者資訊。

泰達幣與美元1比1掛鉤，1泰達幣轉換即為1美元，很多跨國投資者以泰達幣替代美元交易，卻忽略虛擬貨幣潛藏被駭危機（合成示意圖）。記者卜敏正／翻攝
泰達幣與美元1比1掛鉤，1泰達幣轉換即為1美元，很多跨國投資者以泰達幣替代美元交易，卻忽略虛擬貨幣潛藏被駭危機（合成示意圖）。記者卜敏正／翻攝

虛擬貨幣 泰達幣 駭客

延伸閱讀

跑團天地／嘉義U質跑團Part II ---十分速C團

跑團天地／嘉義U質跑團Part I ---空空團

獨／嘉義商人逾9千萬泰達幣遭駭 急報案凍結已損千萬

黃敏惠喊話讓嘉義輕軌圓夢 王美惠：有助縣市交通觀光

相關新聞

知名半導體陸企化身台企挖上百人才 子公司董事等4人緩起訴

中國知名半導體公司「比特大陸」跨足人工智慧（AI）產業，涉未經許可在台設立公司，3年來挖走國內上百名工程師，且直接在台設...

詹江村指陳柏惟「賺紅錢」拘役80日 今上訴：有查維基百科

國民黨籍桃園市議員詹江村前年8月在Youtube直播稱基進黨發言人陳柏惟「你是當共幹欸」、「賺紅錢」，還伸出舌頭「舔」、...

女火車上自拍要蔡英文入監槍決 檢不起訴：詛咒非恐嚇

廖姓女子今年4月間搭乘台鐵普悠瑪列車時，自拍影片譴責蔡英文總統「竊取博士學位、政治謀殺彭文正」，並以「槍斃蔡英文」為題上...

孫大千爆民進黨工有前科挨告 原來是同名同姓獲不起訴

國民黨前立委孫大千在臉書爆料，指民進黨北市黨部大安區執委陳忠琪疑也有前科，酸吳怡農改革「說笑話」挨告。台北地檢署偵查期間...

「偽外企、真中資」入侵台元科技園區 竹檢今起訴5人

新竹地檢署近月偵辦首宗「偽外企、真中資」入侵新竹縣竹北市台元科技園區挖角案，發現丁姓男子等人涉嫌自2016年9月2日起接...

潤寅詐貸案翻版！ 方悅服飾詐貸134億負責人遭起訴

方悅服飾負責人王橞瀴因積欠債務，涉虛設境外公司，勾結會計師林淑玲出具不實財報，利用虛偽三角循環貿易手法，向25家銀行及4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。