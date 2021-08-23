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「要命小方」角頭妻肇事連撞3車 醫院抽血尿遁人跑了

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

曾涉擄人勒贖等重大刑案的中部角頭「要命小方」方敏懿，迄今仍在台中監獄服刑，家中老小都由林姓妻子獨力照料，未料，昨天晚間8時許，林女駕駛白色賓士車行經北屯區崇德路、崇德八路時，衝撞路旁3輛轎車，林女賓士車翻車，幸未釀人員傷亡，不過林女昨晚到醫院後，警方安排醫院抽血，未料林女疑「尿遁」，院方要抽血時，林女已不知所蹤，據悉，第五警分局十分緊張，已全力搜索林女下落。

據查，昨晚因林女在發生車禍後，已自行脫困，救護人員到場時，林女外觀無受傷，但林女仍稱頭昏，欲送醫，救護車將林女送往中國醫藥大學附設醫院後，警方委請醫院抽血，檢驗酒精濃度，未料林女卻在過程中，以上廁所，藉機「尿遁」，後來護士發現時，林女已不知所蹤，目前第五警分局正全力追查林女下落，是否有疏縱人犯或行政疏失，分局將事後調查。

第五警分局表示，本案並非屬於刑事訴訟法的現行犯，且屬自撞的交通事故，再加上防疫期間，所以，員警無法在診間全程陪同，但是，為了釐清相關案情，分局已全力動員，調閱道路周邊監視器並持續查訪，要在最短的時間內，找到林女至分局說明細節，以釐清案情。

台中市第五警分局交通分隊在昨天晚間8時許獲報，林姓女子（44歲）駕駛白色賓士車沿北屯區崇德路三段往崇德八路方向行駛，行經案發地點時，因不明原因，衝撞路旁停放的3輛轎車，幸好車主都沒有受傷，林女的賓士車在撞車後，整輛車四輪朝天翻覆在慢車道，車輪也噴離車體，林女在救護車到場前，就已自行脫困，身上沒有受傷，不過救護車到場後，林女向救護人員說「頭昏，要就醫」，但林女在醫院未抽血前，就先自行離開醫院。

據查，林女駕駛的白色賓士車，過去也曾因酒駕肇事，遭移送法辦，而從2014年至2018年間，林女就有3次故意犯酒駕公共危險罪，林女在2018年酒駕遭台中地院判刑6月、併科罰金2萬元，當時檢察官認為，林女若不發監執行，難收矯正之效，為了杜絕林女一再犯公共危險罪，導致危害用路人安全，認為有發監執行必要，不准林女易科罰金。

不過當時林女還向台中地院聲明異議，以她的丈夫方敏懿入監服刑，刑期超過10年，她有罹患癌症、憂鬱症的公婆需要照顧，父母也年事已高，甚至還有兩名未成年的子女也需要她的照顧，獨力負擔家計，而且她已有在醫院接受酒精成癮治療，已有誠心悔悟，希望台中地院給予自新的機會。

不過台中地院審理後，認定執行檢察官不給予易科罰金的處分，已具體說明理由，沒有逾越法律授權、專斷等濫用權力情事，而林女異議理由，並無可採，駁回林女聲請，判林女需入監服刑。

台中市林姓女子昨晚駕駛賓士車，行經北屯區崇德路、崇德八路時，衝撞路邊3輛車輛，林女被送到醫院後，沒有酒測，自行離開，警方正在全力找人。圖／讀者提供
台中市林姓女子昨晚駕駛賓士車，行經北屯區崇德路、崇德八路時，衝撞路邊3輛車輛，林女被送到醫院後，沒有酒測，自行離開，警方正在全力找人。圖／讀者提供
台中市林姓女子昨晚駕駛賓士車，行經北屯區崇德路、崇德八路時，衝撞路邊3輛車輛，林女被送到醫院後，沒有酒測，自行離開，警方正在全力找人。圖／讀者提供
台中市林姓女子昨晚駕駛賓士車，行經北屯區崇德路、崇德八路時，衝撞路邊3輛車輛，林女被送到醫院後，沒有酒測，自行離開，警方正在全力找人。圖／讀者提供
台中市林姓女子昨晚駕駛賓士車，行經北屯區崇德路、崇德八路時，衝撞路邊3輛車輛，林女被送到醫院後，沒有酒測，自行離開，警方正在全力找人。圖／讀者提供
台中市林姓女子昨晚駕駛賓士車，行經北屯區崇德路、崇德八路時，衝撞路邊3輛車輛，林女被送到醫院後，沒有酒測，自行離開，警方正在全力找人。圖／讀者提供

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