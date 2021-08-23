走私豬肉捲藏非洲豬瘟病毒 新北檢將兩犯嫌聲押禁見

本月19日新北市海山警分局在新莊查緝走私肉品、菸品，警方發現查緝的倉庫內有月餅、火腿、荷葉豬肉捲等熟食，稽查人員將豬肉送驗，竟驗出非洲豬瘟。警方逮捕越南籍鄧姓女負責人及其阮姓女兒，今日移送新北地檢署偵辦。新北地檢署組成專案小組，持續查緝肉品流向，認定鄧女及阮女涉犯私運管制物品進口等罪嫌，犯嫌重大，有逃亡之虞，向法院聲押禁見。

新北市府指出，本月19日雲林縣斗六警分局獲報，新北市新莊區疑似有越南非法進口肉品，海山警分局會同農委會、新北市府等相關單位前往查緝。警方在一處倉庫內發現共有71公斤的月餅、火腿、熱狗及荷葉豬肉捲等豬肉製品。防檢局全數封存送驗，發現肉品中帶有非洲豬瘟病毒，20日已將肉品全數銷毀。

警方在倉庫現場逮捕鄧女。據了解，鄧女17年前結婚，從越南移民來台生活，今年3月被越南的公司聘為台灣集貨地的負責人，負責配發越南進口貨物，流向全台，購買者為一般民眾，其中多為外籍住民，但她稱只負責配發，不知道貨品內容物是什麼。

新北地檢署獲報後，成立專案小組，由主任檢察官黃彥琿、檢察官何國彬指揮海山分局、斗六分局偵辦，並積極清查肉品的上游及走向，防堵肉品流向市面。新北市府也緊急召集警局、衛生局、農業局等有關單位，在海山分局成立聯合指揮中心，召開緊急會議。

警方一併查到鄧女的阮姓女兒也涉案，警詢時鄧女稱是受雇來配貨，領的是月薪五萬元，不知道貨品違法。警方今晚將兩人移送到地檢署複訊。