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警政署動員警力 連夜清查非洲豬瘟走私肉品

中央社 / 新北22日電

新北市政府今天針對非洲豬瘟病毒走私肉品召開緊急會議。在警政署長陳家欽主持下決議，連夜針對不肖廠商進口次數及肉品流向，動員全國警力連夜清查並查扣銷毀。

新北市政府警察局海山分局表示，8月19日在新莊地區查獲走私豬肉，今天經農委會驗出具有「非洲豬瘟陽性病毒」，事涉食安問題，嚴重影響國人健康甚鉅。

根據非洲豬瘟中央災害應變中心說明，這是首度查獲有非洲豬瘟病毒走私肉品，總量逾71公斤；由於此案是自越南透過空運快遞輸入，目前正在追查上下游廠商，並清查是否有流入市面、全力追回銷毀。

海山分局表示，除了農委會針對非洲豬瘟走私肉品召開記者會，新北市政府也於今天下午召集新北市警察局、衛生局及農業局等相關單位在海山分局成立聯合指揮中心，召開緊急會議。

警方表示，這場緊急會議由警政署長陳家欽主持，會議中有新北地檢署主任檢察官、財政部關稅局、農委會動植物防疫檢疫局等單位派員參與，最後，會中決議連夜針對不肖廠商進口次數及肉品流向，動員全國警力連夜清查，如經查出將依相關規定查扣銷毀，以維護國人健康。

警方表示，查獲鄧姓主嫌並查扣電腦一部，目前已將電腦中售貨資料通報相關縣市進行追查，鄧姓主嫌深夜近11時已依違反菸酒管理法、動物傳染病防治條例移請新北檢偵辦。

動保處表示，此案是8月19日雲林縣警局斗六分局通知後，會同防檢局、衛生局及警方在新莊區查獲，經封存、抽樣送驗及消毒，已於8月20日全數銷毀。主嫌是17年前因結婚由越南移民來台灣，她坦承今年3月初被越南公司聘為台灣集貨地負責人。

動保處表示，主嫌負責配發越南進口貨物，貨物流向皆為一般民眾，其中多為外籍新住民，然而她只負責配發分送，並不曉得貨品實際內容物為何，僅當一般貨物配送。

非洲豬瘟

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