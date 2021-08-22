基層背鍋主管平安？ 太魯閣號再惹議

太魯閣出軌事故只有基層背鍋，惹來網友爭議。（網路截圖） 台鐵基層把太魯閣出軌事故的鍋背好背滿，中高級主管就不用為監督不周負責？太魯閣出軌事故僅起訴台鐵潘姓基層人員，但太魯閣號事故家屬團體律師陳孟秀卻點名台鐵公務相關的熊姓、戴姓、林姓主管，強調具有監督義務的主管也要為事故負起相應法律責任。

首度起訴台鐵人員

0402太魯閣出軌事故造成49人死亡、超過200人輕重傷，花蓮地檢署於19日以過失致死罪嫌、偽造文書等罪嫌追加起訴臺鐵局花工段主辦工程司潘堂益、委託專案管理公司郭姓專案經理等，為台鐵人員首度被列入被告對象。

運安會也將於23日公佈事實資料報告，但運安會主委楊宏智日前透露相關內容，指出事故現場不只一輛車、一個人，且工地是在施工狀態，重新檢視台鐵問題後，只能以「千瘡百孔」來形容，檢調單位看到相關資料後，「恐怕會額外起訴更多人」，但是否會包括台鐵更高層的主管級人員就不得而知。

家屬：檢調勿輕放

對於花蓮地檢署追加起訴潘、郭等人，陳孟秀透過臉書表示贊同，更強調檢調此一行為正式打臉台鐵局自稱「受害者」、把一切推給包商的說詞，在未來的究責中，台鐵不能再多做推託、置身事外，應負起相應的民事、刑事責任。

此外，陳孟秀認為，從交通部現有的調查報告裡的懲處名單可以發現，除了本次遭花蓮地檢署起訴的潘堂益外，其主管臺鐵花蓮工務段施工室的熊姓主任、工務段戴姓段長和林姓副段長等具監督義務的主管也應負有相應責任，盼花蓮地檢署持續查清事件背後的相關責任。

究責僅限於基層

網友透過批踢踢也對台鐵人員相關的究責未及高層主管表達不滿，認為目前的究責等級對於整體體制改善幫助有相當有限，怒批「只會抓小的，基層的，難怪沒進步」，認為潘、郭兩人遭起訴只不過是台鐵找好了替死鬼，質疑「長官督導不周不抓嗎？」

台鐵產工日前就就針對交通部的行政檢討報告進行回應，指出多項檢討中，外界看到的是第一線員工負擔了大多數的懲處與究責，但高層主管並未對自己的決策與行為付出相應的責任，更未能檢討高層在監督或制度上的不足之處，對於基層極不公平，相關檢討也只是整體缺陷中的冰山一角罷了。

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