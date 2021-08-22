六旬翁偷普度金？一數字告訴人說不清 法官逆轉判無罪

台中市李姓老翁被控在去年8月間，霧峰區一間宮廟辦理普度時，順手牽羊，拿走宮廟吳姓女財務人員的手提包，吳女稱普度金1萬200元、茶葉，李遭檢方依侵占起訴後，聲請簡易判決處刑，遭罰8000元，但李翁堅持沒有拿包內財物，全案上訴台中地院後，合議庭認定，吳女對失竊金額、包包尋獲地點前後不一，認為全案證據不足，撤銷原判，改判李翁無罪。

判決指出，李姓老翁（68歲）在去年8月10日清晨7時許，涉嫌在霧峰區一間宮廟內，拿走吳姓女財務人員的紅色手提包，吳女證稱，包內裝有向民眾收取的普度金1萬200元，以及4兩茶葉一包，警方機車車牌，循線通知李到案，李稱，當天他的確是有拿該手提包，但手提包內沒有現金、茶葉，他後來又將手提包放回原處。

台中地檢署後來仍認定李翁涉嫌侵占，向法院聲請簡易判決處刑，台中地院判罰李翁8000元，得易服勞役。

李翁收到判決後不服，強調他雖有拿手提包，但包內已無財物，否認有拿走現金、茶葉，全案上訴台中地院。

台中地院合議庭審理後，認為李翁不論是在警詢、檢方訊問，以致於法院審理時，都是供稱現場拿走吳女手提包，但事後有拿回現場歸回，是否有行竊動機，已有可疑。

另外根據廟方提供的監視器畫面，僅有案發當天7時許，放在宮廟木製長椅的手提包遭人拿走，以及同日上午8時許，該手提包又出現在木製長椅上的畫面，雖然吳女堅稱，所有的監視器都有請廠商提供給警方，但仍與合議庭勘驗的證據不符。

合議庭也發現，案件審理期間，吳女對於手提包內的金額、發現地點，與吳女丈夫的證詞不符，吳女稱包內有1萬200元的現金，稱是向信眾收取的普度金，吳女起初說，普度金一桌是收1500元，一下說是收了5桌的錢，一下又說收了7桌的錢，顯然對包內有多少具體金額，並不清楚。

合議庭指出，吳女手提包被發現的地點，一下稱是李翁拿回到宮廟內的椅子放，後來又改口李翁是將手提包丟在菜園，另外吳女丈夫卻證稱，吳女在案發時有說，手提包是在發現不見了以後，吳女跑回宮廟找，在菜園找到的，但是誰放在宮廟的長椅上，並不清楚。