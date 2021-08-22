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影／台15線凌晨聚眾飆車騎士PO網控警惡意攔查 警還原反擊

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導

今日凌晨桃園楊梅警分局大坡派出所在巡邏時，發現有車輛在台15線呼嘯而過，疑似有多輛汽機車聚集競速，警方攔查取締，一共開出了9張違規無照駕駛。

楊梅分局大坡派出所所長姜仁光表示，今日凌晨於台15線執行防制危險駕車勤務時，發現疑似多輛汽機車相約聚集競速，警覺有異立即攔下一普通重型機車，發現機車騎士無照駕駛，爾後又陸續攔停了數輛自小客車，共計開出9張無照駕駛違規單。

機車騎士辯稱警方應該勸導而非直接開罰，並PO網質疑警方並沒有開警示燈，針對他們並無違規還遭攔停，若逆向將他們攔停過於危險，撞上恐變過失傷害。

姜仁光表示，員警攔檢時會開啟警示燈，且無照駕駛並不再勸導範圍內，對於逆向行駛也是為了要揪出聚眾飆車人士，並非像機車騎士PO網所言故意將其攔停，懷疑他們聚眾飆車，才將其攔查。

機車騎士質疑警方故意針對他們攔停盤查。記者翁唯真／翻攝
機車騎士質疑警方故意針對他們攔停盤查。記者翁唯真／翻攝
警方懷疑多輛汽機車聚眾飆車，攔停盤查。記者翁唯真／翻攝
警方懷疑多輛汽機車聚眾飆車，攔停盤查。記者翁唯真／翻攝

機車騎士 桃園

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