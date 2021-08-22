荷蘭男自比猴王要2女共事1夫 台女異國婚姻夢一場

台灣陳姓女子與荷蘭男子在台登記結婚，飛到荷蘭發現丈夫與荷蘭女子同居，還說一夫一妻違背人類原始本能，要求兩女共事一夫。她無法接受黯然返台，並在有名無實婚姻維持12年後提議離婚。丈夫不願來台，並說財產都不會給她。陳女說無意要錢，只想結束這段婚姻。基隆地方法院審結，判准離婚。

陳女起訴指出，2008年丈夫和她在台灣辦理登記結婚後回荷蘭，她請丈夫到荷蘭政府登記，為她辦理依親居留證。對方屢次推託，表示要花很多錢，並說她無法通過居留簽證考試會浪費錢。她請丈夫來台生活，又回說台灣錢不好賺，天氣太熱，環境不好拒絕。

2008年11月間，她飛到荷蘭探視丈夫，才發現他與荷蘭女子同居。她要求荷蘭女子離開，但丈夫堅持3人同住。她低聲下氣請求無效，痛苦難當，並因旅遊簽證即將到期黯然回台。

陳女說，在荷蘭期間，丈夫到處跟朋友炫耀可以擁有兩個女人，還對她洗腦古代都是一夫多妻，猴子也是猴王獨享整個雌性猴群，一夫一妻違背人類原始本能，是不道德的法律；還說她無法答應要求，讓他心裡非常掙扎痛苦，無法再與她一同生活。

陳女返台後，2013年接到丈夫來電，表明已與荷蘭女子分開，希望兩人重新開始，並來台懇談。她放下傷痛修補夫妻關係，兩人同年5月飛往荷蘭嘗試共同生活，不料1周後荷蘭女子帶著2名與丈夫生的女兒出現在家中，並說從未與丈夫分手，令她痛徹心扉，徹底死心。

陳女說，兩人婚姻關係12年間分居超過11年，期間丈夫未曾聯絡她，分居期間他還與荷蘭女子同居，生育兩個孩子，感情出現嚴重裂痕。

陳女說，2019年聯繫丈夫談離婚，表明出錢負擔他來台機票與食宿。丈夫不願來台，要她到法院辦理判決離婚，且任何財產都不會給她。

陳女無意要丈夫任何財產，只想結束有名無實的婚姻關係，訴請離婚。法院審理時，陳女的荷籍丈夫未於言詞辯論期日到場，也未提出書狀作何聲明或陳述。

法院依陳女提出的戶籍謄本、被告護照影本、被告與荷蘭女子親密照片、被告與荷蘭女子及兩個孩子生活照片等事證，並查詢被告入境紀錄，經合法通知未到庭或提出書狀爭執，認定陳女主張為真。