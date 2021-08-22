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外籍移工酒駕電動自行車撞傷無照騎士 仍賠掉1年半薪水

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣伸港鄉的越南籍移工THAI BA QUAN酒駕電動自行車還逆向行駛，撞傷一名機車騎士，被彰化地方法院依公共危險罪被判刑3月，還得賠對方33萬多元，幾乎賠掉一年半薪水，得不償失。

判決書指出，THAI BA QUAN（譯名泰伯君，40歲）今年2月某日在伸港鄉友人住處喝了啤酒後，於下午4點多騎電動自行車要回公司宿舍時，在伸港鄉中興路3段欲左轉到公司卻提前橫越到對向車道逆向行駛，撞上對向也無駕照的重型機車騎士，造成騎士倒地受傷，左脛骨上端閉鎖性骨折、左手手掌骨、中指骨折，經警方酒測泰伯君酒測值每公升0.77毫克。

法官審酌泰伯君酒後騎乘電動自行車，又未遵守交通規則逆向行駛，致機車騎士閃避不及發生碰撞車倒人傷，顯有重大過失，雖機車騎士也無照駕駛，亦屬不當，同有過失，兩人事後調解，泰伯君同意賠償33萬8000元。

因被告泰伯君坦承犯行，法官認為他犯後態度尚佳，且外籍移工隻身來台工作，擔任基層勞工，薪資不高，每月僅約月薪2萬4000元，在越南又有3名讀國中、國小、幼兒園的子女，還有母親需扶養，外藉移工法治觀念較不足，且已與告訴人達成和解，願按期賠償損害，法官依公共危險罪判刑3月，宣告緩刑2年，全案仍可上訴。

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彰化縣伸港鄉的越南籍移工酒駕電動自行車還逆向行駛，撞傷一名機車騎士，被彰化地方法院依公共危險罪被判刑3月，還得賠對方33萬多元，幾乎賠掉一年半薪水，得不償失。圖／資料照
彰化縣伸港鄉的越南籍移工酒駕電動自行車還逆向行駛，撞傷一名機車騎士，被彰化地方法院依公共危險罪被判刑3月，還得賠對方33萬多元，幾乎賠掉一年半薪水，得不償失。圖／資料照

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