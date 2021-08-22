不滿女友分手 莽男傳訊息恐嚇吃官司

江姓男子不滿女友和他分手後，傳送「你惹火我了，妳要後悔了」、「我會叫人幫我處理」、「順便把男人處理」等訊息涉嫌恐嚇女友。台南地院依江觸犯恐嚇危害安全罪，判處拘役40天，得易科罰金，全案可上訴。

判決說，江因不滿女友與其分手，要求對方返還交往期間餽贈財物未果，分別於2018 年9 月19日、2019 年6 月16日、2020 年3 月24日，以臉書Messenger、手機簡訊傳送「不接你會後悔」、「不是你封鎖我就沒事了。你惹火我了，妳要後悔了。」、「明天早上上班前沒拿。我打給妳聯繫不上。還是沒拿回我東西」、「我會叫人幫我處理」、「順便把男人處理」內容，造成女友心生畏懼，報警法辦起訴。