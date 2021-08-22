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電信員工找15人頭辦手機門號 詐業務獎金卻得不償失
曾擔任知名電信公司門市員工的林姓男子和許姓男子，涉嫌透過郭姓男子和中間人，介紹15人申辦門號，賺取申辦門號手機和業務獎金，最後因無力繳月租費曝光。士林地檢署依照業務侵占罪嫌起訴。
起訴指出，從2016年4月至同年9月間，林男、許男為了拿走贈送予申辦行動電話門號客戶的手機，和業務獎金，找來郭姓男子和不知名的中間人，介紹大台北地區15人，至門市申辦門號，而這些人無資力支付電話費，或冒名申辦，拿走了贈送手機SAMSUNG GALAXY J7、HTC Desire 825、HTC Desire 7282等30多支手機、平板等物，林、許也獲得業績獎金，直到申辦人繳不出月租費，公司清查電腦紀錄後提告。
經查，除了15人申辦門號外，2017年4月13日，電信門市進貨一批HTC Desire 10 pro展示機，林涉嫌利用許的帳密，更改電腦內的銷貨單，製造其中3支展示機已出售的假象，侵占3支手機。林又涉嫌以涉詐欺案為由，要求楊姓女子至門市申辦3個門號，並交付SIM卡，導致公司受有損害。
林男到案辯稱，沒有修改銷貨報表，離職後其他人會盤點，若有侵佔手機怎麼沒有發現；替客戶申辦門號確認都是本人到場，郭男曾介紹人申辦門號，帶不知其用意。許男同樣否認犯行，但已簽下切結書「為了達成業績，領取公司獎金，一時心生貪念，配合犯嫌郭男拿不明證明文件申辦門號，並交付多款手機」。
郭男則稱，中間人聲稱和門市人員是朋友，可以帶人申辦門號，辦下來的手機可以拿走換現金，不要手機則可直接換6千元，才會介紹急需用錢的人申辦門號，他每帶1人申辦1支手機，可以拿走700至800元佣金，過程中沒有進入門市，都是中間人接應、拿錢出來。檢方認為，林、許、郭、楊等4人分別涉犯業務侵占罪、偽造私文書等罪嫌，依法起訴。
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