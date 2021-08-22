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越女闖路檢點不停挨罰18萬 員警少做一件事法院幫撤單

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市三民一分局警方去年8月29日凌晨3時許，在三民區中博高架橋設立路檢站，越南籍阮姓女子騎車未照員警指示停車，直接闖路檢站，警方騎車追逐約10鐘，才將阮女攔下送出18萬元罰單；阮女收到高額罰單後喊冤，稱她看不懂中文，員警又沒指示她停車，才會繼續往前騎。高雄地方法院法官依據員警執勤照片，發現警方未依規定設「執行酒測勤務」或「停車酒測」告示牌，判罰單撤銷，可上訴。

判決指出，去年8月29日凌晨，警方規畫街頭防暴勤務，在三民區中博高架橋北側設立攔檢站，動員大批警力稽查行經車輛。阮女當時騎機車經過，因路過路檢點沒停車，員警騎車追上後攔停，依道路交通管理處罰條例第35條第4項第1款，送出18萬元高額罰單，要求阮女3年內不得考駕照，還要參加道安講習。

阮女收到18萬元罰單後傻眼，喊冤稱她看不懂中文，當時員警又沒用手勢、指揮棒指示她停車受檢，而是尾隨她機車再攔停稽查，她當時並不是故意要闖越攔檢點；後來阮女律師根據警方採證照片，發現路檢點前未設置「執行酒測勤務」或「停車酒測」告示牌，認為警方明顯有違失，不應該處罰18萬元。

警方反駁，依據當天路檢部署，現場有5輛巡邏車、2輛警用機車，還有8名員警、三角錐、酒測攔檢告示牌等，一般人本就可輕易辨識；而且阮女騎車經過前，多名騎士看到員警揮舞指揮棒，都有按照指示停車，唯獨阮女繞開員警，兩名員警在後面追逐也不願停車，不能藉著她不懂中文，就拒絕停車接受稽查。

高雄地方法院審理時，法官依據警方取締酒駕程序，認為在酒測勤務現場設有告示牌為程序要件，但檢驗現場採證照片，發現攔檢現場雖然設有交通錐、警車，卻沒看到有任何寫有「執行酒測勤務」的告示牌。

又根據警方「中博橋南往北路檢兼防制街頭暴力勤務部署示意圖」，雖然示意圖上有繪製3處LED燈，但看不出LED內容是什麼，因此不能因此推定阮女有故意或過失闖過酒測稽查點的行為。

法官認為，警方雖主張阮女經過酒測攔查點不停，但又沒提出積極證據，佐證員警有在現場設立「執行酒測勤務」告示牌，使得阮女是否違規陷入真偽不明的狀況，因此最後依事證不足，撤銷阮女罰單，可上訴。

阮姓女子騎車經過警方路檢點未停，吃下18萬元高額罰單，後來法官發現員警未在現場設立告示牌，因此撤銷罰單，圖為警方酒測路檢示意圖。圖／讀者提供
阮姓女子騎車經過警方路檢點未停，吃下18萬元高額罰單，後來法官發現員警未在現場設立告示牌，因此撤銷罰單，圖為警方酒測路檢示意圖。圖／讀者提供

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