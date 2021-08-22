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板模工繳不起酒駕罰款 當詐騙車手只賺3千判刑1年2月

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

陳姓板模男工人因缺繳交酒駕罰金，加入詐騙集團當提款車手，依集團成員指示從台中市到台南市大賣場及超商，涉嫌提領許姓女被害人的存款共16萬8000元後，交給集團成員獲得3000元報酬。台南地院依陳觸犯詐欺取財罪判處徒刑1年2月，全案可上訴。

判決說，陳去年加入詐欺集團，負責擔任提款車手並將提領詐騙贓款上繳給「鄭專員」，可獲得3000元報酬。

詐欺集團成員去年4月13日上午10點30分，先假冒電信公司人員致電許姓被害婦人，向她佯稱有電話欠費遭冒名申辦，可轉由員警處理，再將電話轉接給假冒檢警人員後，謊稱她遭冒名申辦金融帳戶，涉及販毒案，需配合清查資金。

許女信以為真，在電話中將所持有銀行、郵局提款卡密碼告知詐欺集團成員，並依詐騙集團成員指示，同一天中午12點，將提款卡放置在停放住處門口機車置物箱內。

陳姓車手依詐欺集團成員指示，同一天前往該處拿取開提款卡後，分別到安平區一家大賣場、2家超商自動櫃員機，持銀行提款卡共提領16萬8000元，再返回台中市將所得贓款交與詐欺集團成員「鄭專員」，並由「鄭專員」交付3000元報酬。許事後察覺有異，報警法辦、起訴。

法官認為，陳不思循正當管道謀生，僅因缺錢繳納酒駕罰金，加入詐欺集團當車手，所生危害非輕，兼衡犯罪動機、分工參與犯罪程度、取得報酬、犯後坦承犯行，但迄未賠償告訴人損失，目前從事拆模工等一切情狀，量處其刑。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

陳姓男工人加入詐騙集團當提款車手，涉嫌提領許姓女被害人的存款後，獲得3000元報酬。台南地院依陳觸犯詐欺取財罪判處徒刑1年2月。本報資料照片
陳姓男工人加入詐騙集團當提款車手，涉嫌提領許姓女被害人的存款後，獲得3000元報酬。台南地院依陳觸犯詐欺取財罪判處徒刑1年2月。本報資料照片

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