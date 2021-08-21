田寮區遭倒廢棄物 高市府開罰4業者、廢止許可證

橋頭地檢署查獲何姓男子勾結業者，在高雄市田寮區多處土地棄置廢棄物。高雄市政府環保局今天表示，依廢棄物清理法，對4家業者重罰新台幣70.2萬元，並廢止清除許可證。

高雄市環保局去年3月接獲檢舉，指田寮區多筆土地遭不法人士棄置大批廢棄物。橋頭地方檢察署偵辦，經專案小組現場開挖，清查廢棄物來源及長期跟監蒐證，查獲何姓男子勾結業者，將事業廢棄物棄置田竂區。

專案小組發現，何男自民國108年起，容許清理業者載運廢木材、廢磚塊等廢棄物，前往位於田寮區牛稠埔段土地傾倒、堆置及掩埋，甚至將部分廢棄物掩埋在鄰近國有地及私人土地。何男再向清理業者收取每車2000至5000元不等報酬，初估不法獲利達百萬元以上。

橋檢8月17日持搜索票搜索何男住處及涉案廠商地點，並傳喚何男等15人到案。由於何男涉犯廢棄物清理法罪嫌重大，且有勾串共犯及滅證之虞，橋頭地檢署向橋頭地方法院聲請羈押後，經法官諭令何男以20萬元交保。

環保局同時也針對高雄市4家涉案業者，依違反廢棄物清理法重罰70萬2000元，並因業者申報不實且非法棄置廢棄物情節重大，依公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法廢止清除許可證，後續將定期巡查及督促業者限期清理廢棄物。

環保局呼籲，相關再利用及清除機構應遵循法規規範，確實再利用或清除受託廢棄物，不得隨意棄置，若查獲違法屬實，除撤證外，並處1年至5年有期徒刑，得併科1500萬元以下罰鍰。

若民眾發現有棄置廢棄物或其它不法情事，可向市府檢舉，環保局將派員前往稽查取締。