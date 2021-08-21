不服遭罰未禮讓行人興訟 法院認定舉證不足撤銷

黃姓民眾不服遭警舉發汽車轉彎時未禮讓行人，提起行政訴訟。士林地院認為，員警的說詞無法證明民眾違規，也提不出密錄器畫面佐證，日前判決撤銷2000元罰單。

士林地方法院判決書指出，黃姓民眾於民國109年11月間駕車行經新北市汐止區新台五路，遭員警攔停舉發汽車駕駛人轉彎時，除禁止行人穿越路段外，不暫停讓行人先行通過，經台北市交通事件裁決所裁處罰鍰新台幣2000元。

黃姓民眾不服提起行政訴訟，表示當時詢問員警行人的衣服顏色，員警口氣極差地回答：「我怎麼會記得」，事後還說不服可以調閱密錄器申訴；他事後申請調閱密錄器影像卻無下文，認為裁罰不合法，請求撤銷。

舉發違規的吳姓員警證稱，黃姓民眾事發後5個月才申訴，案發時的密錄器檔案早已刪除；員警還說，當時騎車跟在黃姓民眾車後約5公尺，目睹黃姓民眾轉彎時沒有暫停禮讓行人，也沒有距離行人3公尺以上，舉發並無違誤。

吳姓員警還聲稱，當時行人剛從人行道踩到行人穿越道上即停步，並未往前走；承審法官認為，駕駛轉彎時可能因角度關係無法看到行人，即使看到行人，也因為行人沒有前進，而認為行人只是站在路邊，駕駛是否有「駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」的違規事實，仍有疑問。

法官也認為，黃姓民眾在遭舉發後5天即提出申訴，吳姓員警109年12月3日在交辦單上填載「無現場影片：時間久遠，檔案已覆蓋」，卻在法院聲稱110年3月才知道申訴案件，有迴避提出畫面之嫌；本件違規舉證不足，判決撤銷罰單。可上訴。