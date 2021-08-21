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亂丟垃圾持球棒嗆正義哥「不要多管閒事」 3男恐嚇判拘
基隆市一名熱心「正義哥」，發現前方有人從汽車車窗丟出東西，大喊「不要亂丟垃圾」，車上郭姓等3名男子，分持球棒下車作勢要打人，回嗆「不要多管閒事」。基隆地院日前依恐嚇危害安全罪，判處3人20到30天拘役，可易科罰金。
去年11月4日晚間11點多，黃男駕駛自小客車搭載郭、張姓男子，在基隆市某道路前斜坡會車，因郭隨手將垃圾丟出窗外，一名正義哥駕車在後方，見狀大喊不要亂丟垃圾。黃先下車，嗆「不要多管閒事」，接著郭、張再分持棍棒下車作勢要攻擊。正義哥心生畏懼，報警處理。警方檢視，發現丟出的是用完的飲料紙杯。
郭男等人表示，有拿球棒下車，但沒有作勢要打人，單純叫告訴人不要多管閒事，並稱只是說「你這麼熱心就自己撿垃圾」，否認恐嚇行為。
法官指出，刑法恐嚇罪，只須行為人以足以使人心生畏怖的情事，危害的方法並無限制，凡一切以直接之言語、舉動，或其他足使被害人理解其意義之方法或暗示其如不從將加危害，而使被害人心生畏怖者，都包括在內。
法官說，而該言語或舉動是否足以使他人生畏怖心，應依社會一般觀念衡量之，如行為人之言語、舉動，依社會一般觀念，均認係惡害之通知，而足以使人生畏怖心時，即可認屬恐嚇。
這段衝突影片在案發後隔日被貼上臉書社群「基隆人大小事」，曾引發網友熱議，對正義哥的勇於發聲的行為表讚許。
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