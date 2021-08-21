被限制遠離祖厝100公尺 台南逆子死賴老父還施暴

台南市42歲陳姓水電工酒後失控毆打父親，因傷害尊親屬罪遭判刑入監執行，台南地院去年4月核發保護令，有效期間為1年，但他並未遷出及遠離父親住所至少100公尺，今年3月17日凌晨1時，因故與父親發生爭執後，張口咬父親右耳受傷流血，台南地院認他犯傷害直系血親尊親屬罪，累犯，處4月徒刑。

檢警調查，陳及親戚前年4月5日在佳里區住處清明祭祖，當天下午1時多飲用酒類後，對父親講話態度不佳，堂叔見狀出口糾正，陳不悅返回房間反鎖，堂叔敲門「你怎麼可以對大人說話這樣」，未料，陳打開房門，手持工作用鐵棍1支，朝向堂叔頭部毆打，堂叔舉起雙手阻擋，雙手前臂擦挫傷。當時陳犯傷害罪，處拘役40日。

然而，陳酒後失控，對父親施暴頻仍，台南地院去年4月21日核發保護令，命他不得對父親身體或精神上不法侵害，也不得對父親有騷擾行為，並應去年5月20日前遷出父親住所，且遠離住所至少100公尺，為期1年。

未料，去年8月16日陳另案執行完畢釋放出監，仍繼續居住在父親住所，並未遷出及遠離，違反保護令外，去年12月25日下午5時在住所前，因與父親發生口角，推倒父親致右胸部撞擊鐵製金爐桶受傷，又手持塑膠桶蓋、鐵耙等物作勢欲對父親揮打攻擊，再次吃上官司。陳又犯傷害直系血親尊親屬罪，累犯，處6月徒刑。

今年3月17日凌晨1時，因故與父親發生爭執後，張口咬父親右耳受傷流血，台南地檢署檢察官為此聲請簡易判決。