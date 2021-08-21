快訊

金曲32／縱橫樂壇！羅大佑獲特別貢獻獎 名單持續更新

聽新聞
test
0:00 / 0:00

被限制遠離祖厝100公尺 台南逆子死賴老父還施暴

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市42歲陳姓水電工酒後失控毆打父親，因傷害尊親屬罪遭判刑入監執行，台南地院去年4月核發保護令，有效期間為1年，但他並未遷出及遠離父親住所至少100公尺，今年3月17日凌晨1時，因故與父親發生爭執後，張口咬父親右耳受傷流血，台南地院認他犯傷害直系血親尊親屬罪，累犯，處4月徒刑。

檢警調查，陳及親戚前年4月5日在佳里區住處清明祭祖，當天下午1時多飲用酒類後，對父親講話態度不佳，堂叔見狀出口糾正，陳不悅返回房間反鎖，堂叔敲門「你怎麼可以對大人說話這樣」，未料，陳打開房門，手持工作用鐵棍1支，朝向堂叔頭部毆打，堂叔舉起雙手阻擋，雙手前臂擦挫傷。當時陳犯傷害罪，處拘役40日。

然而，陳酒後失控，對父親施暴頻仍，台南地院去年4月21日核發保護令，命他不得對父親身體或精神上不法侵害，也不得對父親有騷擾行為，並應去年5月20日前遷出父親住所，且遠離住所至少100公尺，為期1年。

未料，去年8月16日陳另案執行完畢釋放出監，仍繼續居住在父親住所，並未遷出及遠離，違反保護令外，去年12月25日下午5時在住所前，因與父親發生口角，推倒父親致右胸部撞擊鐵製金爐桶受傷，又手持塑膠桶蓋、鐵耙等物作勢欲對父親揮打攻擊，再次吃上官司。陳又犯傷害直系血親尊親屬罪，累犯，處6月徒刑。

今年3月17日凌晨1時，因故與父親發生爭執後，張口咬父親右耳受傷流血，台南地檢署檢察官為此聲請簡易判決。

台南地院審酌，陳姓父子如有紛爭本應平和理性處理，竟率爾施暴傷害父親，顯見其情緒控制能力不佳，惟念他犯後坦承犯行態度，兼衡其智識程度及家庭經濟狀況等一切情狀，量處4月徒刑，可上訴。

陳姓男子今年3月17日因故與父親發生爭執後，張口咬父親右耳受傷流血，再次吃官司，台南地院認他犯傷害直系血親尊親屬罪，累犯，處4月徒刑。圖／本報資料照
陳姓男子今年3月17日因故與父親發生爭執後，張口咬父親右耳受傷流血，再次吃官司，台南地院認他犯傷害直系血親尊親屬罪，累犯，處4月徒刑。圖／本報資料照

傷害罪

延伸閱讀

通緝犯偕女友開毒咖啡包分裝場 台南警攻堅逮現場8人

引誘國中女學生自拍裸照 前男友刪照認罪獲緩刑

難管教！母拿安全帽砸頭女兒反擊 母女互告都起訴

男持西瓜刀恐嚇女網友 見警上門竟推打、訐譙抵抗

相關新聞

被限制遠離祖厝100公尺 台南逆子死賴老父還施暴

台南市42歲陳姓水電工酒後失控毆打父親，因傷害尊親屬罪遭判刑入監執行，台南地院去年4月核發保護令，有效期間為1年，但他並...

亂丟垃圾持球棒嗆正義哥「不要多管閒事」 3男恐嚇判拘

基隆市一名熱心「正義哥」，發現前方有人從汽車車窗丟出東西，大喊「不要亂丟垃圾」，車上郭姓等3名男子，分持球棒下車作勢要打...

情侶詐靈骨塔投資客3百多萬 男40萬交保女籌不出錢羈押

李姓男子與李姓女友假借仲介買賣名義，詐騙投資靈骨塔位及牌位商品遭套牢的民眾，讓受害者支付代書費、保證金或出資添購更多商品...

難管教！母拿安全帽砸頭女兒反擊 母女互告都起訴

基隆市一名婦人因為16歲女兒經常深夜沒有回家，不聽管教，今年4月時，涉嫌拿安全帽砸女兒的頭，導致耳膜破裂。她女兒也不甘示...

又見殘忍地獄式虐貓 呂秋遠氣憤籲立院再修動保法

新北市蘆洲區驚傳虐貓，男子竟對飼養的貓「茶茶」潑熱水，還將過程拍影片傳給前女友，要求復合。新北市政府動保處經查遭虐的貓全...

勞基法禁女性深夜工作 大法官：違憲

中華航空、家樂福因被發現女性勞工在夜間工作，被依違反勞動基準法挨罰，兩家公司以相關規定有侵害女性工作權，聲請釋憲；大法官...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。