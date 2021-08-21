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涉暴力恐嚇女陪侍 酒店經紀公司遭警偵破7人被逮

中央社 / 台北21日電

顧姓男子為首的酒店經紀公司透過網路、傳單應徵女陪侍，看準旗下年輕女陪侍平日花費大，提供借款要求簽本票，並對無法還債被害女子持電擊棒恐嚇或威脅其家人，警逮7人送辦。

台北市警察局中山分局今天發新聞資料表示，日前破獲討債案，進一步追查發現以30歲顧姓男子為首暴力集團，經營酒店經紀公司，卻對旗下女陪侍暴力討債等不法情事，立即著手偵辦。

警方查出，酒店經紀公司透過網路、傳單等方式刊登應徵女陪侍，看準旗下年輕女陪侍日常生活費用較大，顧男等人稱可提供借款，但要求簽本票。

警方說，被害女子若無力償還債務，顧姓男子等人就強押被害人至酒店經紀公司，以電擊棒恐嚇或向其親友威脅還債，清查發現有4名約20多歲女子受害，被害人借款金額約新台幣10萬元以下。

中山警分局掌握線索多月，日前赴顧姓男子等人住處和公司搜索，逮捕顧男等7人到案，查扣20多張本票。警訊後依違反組織犯罪防制條例及傷害、妨害自由、恐嚇取財等罪嫌，把顧男等7人移送台北地檢署偵辦。

中山分局表示，不法業者藉年輕人歷練不足，刊登輕鬆、高薪廣告，但工作內容可能涉及不法，建議求職前應多求證，若遇侵害，應勇於報警。

酒店 恐嚇 警察

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