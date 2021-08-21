情侶詐靈骨塔投資客3百多萬 男40萬交保女籌不出錢羈押

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情侶詐靈骨塔投資客3百多萬 男40萬交保女籌不出錢羈押
李姓男子與李姓女友假借仲介買賣名義，詐騙投資靈骨塔位及牌位商品遭套牢的民眾，讓受害者支付代書費、保證金或出資添購更多商品，得手300萬餘元；檢方前天指揮專案小組蒐證，傳喚李等2人到案，訊後依詐欺罪、有反覆實施詐術之虞向法院聲請羈押，法院昨深夜裁定李女30萬、李男40萬元交保，但僅李男籌到40萬元保金、李女籌不到錢具保、依法羈押。
嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊表示，李男曾從事殯葬業，多次利用買賣生前契約等殯葬商品，施行詐術詐騙，目前已有3名受害者，呼籲有類似受害民眾出面，向警方報案協助偵辦。
嘉義地檢署檢察官陳睿明日前指揮刑事局南打、嘉義市二分局等單位組成專案小組，針對李男等人以仲介代售生前契約、殯葬商品名義，詐騙被害人案調查，發現30歲李男，與38歲李姓女友之前就曾成立公司，專門詐騙投資靈骨塔位、牌位商品遭套牢民眾，前案尚在審理中、2人再次以同樣方式詐騙。
李男等利用受害者，急欲出售持有的生前契約等殯葬商品心理，先佯稱有買家要購買塔位、牌位、骨灰罐、內膽等殯葬商品，但賣家必須先支付代書費、節稅金、交易保證金、或出資添購更多殯葬商品，才能整套販售給買家，使被害人受騙依指示付款，2人共從3名被害詐得300萬餘元。
專案小組前天上午持搜索票至李住處搜索，並傳喚李等2嫌到案，訊後認為2人涉犯刑法詐欺罪嫌重大，且有反覆實施同一犯罪之虞，昨向法院聲請羈押。
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