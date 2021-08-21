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又見殘忍地獄式虐貓 呂秋遠氣憤籲立院再修動保法

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導

新北市蘆洲區驚傳虐貓，男子竟對飼養的貓「茶茶」潑熱水，還將過程拍影片傳給前女友，要求復合。新北市政府動保處經查遭虐的貓全身約20%面積燙傷，警方已介入調查。對此，律師呂秋遠在臉書表示，該名男子行為不只違反動物保護法第25條，可以判處2年以下有期徒刑，另外的恐嚇罪，也應該要追究。

呂秋遠說，男子和前女友同居時領養貓「茶茶」，分手後男子竟開始虐貓並錄影，傳給前女友恐嚇，對方看到影片感到害怕報警。警察與動保人士到場後，男子不但拒絕開門、跟警方要搜索票。雙方僵持許久，男子還繼續用熱水虐貓，後來在房東同意破門而入以後，才搶救到「茶茶」，送醫急救還在治療中。

呂秋遠說，這件悲劇需要我們關注的，恰好是所有送養飼主最擔心的問題，你覺得送養飼主很龜毛，又要探視、又附帶一堆條件，可是，你有沒有想過，他們擔心的問題，就是這種地獄式的虐待，而那些惡意的領養者，往往會輕描淡寫的說，貓咪不見了、貓咪不知道為什麼，就這麼死了。

他表示，這件案子，易科罰金的機會很高，如果涉嫌虐貓的男子展現「悔意」，又能得到前女友原諒，甚至有機會獲得緩刑。

呂秋遠說，真心希望立法院可以再度修改動物保護法，盡速設立動物警察，把虐待動物致死的行為修改為七年以下有期徒刑，不能易科罰金。也希望生命教育的落實，可以在各種領域實現，更重要的是，請注意身邊這樣的人，如果自己的伴侶對於小動物的生命是輕蔑的，甚至平常就會動粗，請遠離這樣的人，因為他們總有一天會對你動手。如果發現身邊的朋友、鄰居，有這種虐待動物的傾向，也請不要袖手旁觀。

網友都對於男子虐貓逼復合的行為感到不解和憤怒，紛紛留言表示，「會虐待無辜生命的恐怖情人，應該是快速遠離吧」、「女生若心軟，真心有點傻，誰知道下一個被淋熱水的會不會是她」、「希望每個生命都能好好被對待」、「請正視動物虐待的問題」、「會虐待動物的人，說不定未來還會虐待小孩」。

社團法人貓咪也瘋狂公益協會也留言，呼籲政府對於施虐動物者加強長期監控，避免未來轉而傷害婦幼弱者。政府將動物從「財產」、「物品」改為「生命體」，虐待或殺害動物的人才能被加重刑罰。希望成立動保警察，可隨時針對施虐者進行勤務。虐殺動物者必須施以長期生命教育課程。改革公立收容所輕率的送養制度。

貓咪全身約20%面積燙傷，以頭部傷勢最嚴重。圖／新北市動保處提供
貓咪全身約20%面積燙傷，以頭部傷勢最嚴重。圖／新北市動保處提供

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