湛積涉剽竊Gogoro機密 檢調查出金主之一竟是三陽工業

新創公司湛積涉犯營業秘密被起訴，檢調意外查出背後金主之一竟是三陽工業。示意圖／Ingimage

新創公司湛積傳出竊取睿能創意股份有限公司營業機密，去年10月遭搜索後包含創辦人林松慶在內等10人被帶回，新北地檢署今天偵查終結，發現林松慶非法留存、使用睿能營業秘密檔案，更意圖將營業秘密跨國提供給越南公司，依意圖在外國使用而侵害營業秘密罪嫌起訴；其餘8人分別依逾越授權範圍重製、使用營業秘密，及持有營業秘密應刪除而不刪除等罪嫌起訴。

檢調調查，林松慶在2018年間萌生拓展電動馬達市場，並擴張動力馬達部門、獨立成立公司的念頭，與睿能高層溝通未果，2019年他離職並自行創業，找來志同道合的鄭姓、石姓、李姓與戎姓等小主管，藉著岳父母名義成立湛積，再經人介紹找來近年來跨足電動機車的三陽工業，以子公司投資湛積新台幣一億元，另外越南一間台商成立的越南公司也透過子公司投資一億元，所有與生產有關資訊均需向越南公司揭露，系統品牌則歸屬湛積。

生產Gogoro電動機車的睿能發現，前動力系統部門最高主管林松慶離職後，借用親人名義創立湛積公司，研發系統卻與睿能的未公開「所羅門平台」功能一致。部門四名鄭姓、石姓、李姓與戎姓等小主管以及其手下共8人更被發現在離職前私下傳送營業秘密檔案給湛積，懷疑8人帶槍投靠，提起告訴。

檢調還發現在查扣的資料內，甚至有無法判斷由何人取得、原屬睿能公司的營業祕密或工商秘密，認為林松慶違反營業秘密法等罪嫌重大，依意圖在外國使用而侵害營業秘密罪嫌起訴，另4名小主管依逾越授權範圍而重製、使用營業秘密罪嫌起訴，其餘手下則依持有營業秘密應刪除而不刪除罪嫌起訴。

檢方並起訴湛積公司，指出湛積因代表人、受雇人執行業務而犯營業秘密兩罪嫌，應科以兩條罪嫌罰金。