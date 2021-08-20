快訊

金曲32／縱橫樂壇！羅大佑獲特別貢獻獎 名單持續更新

聽新聞
test
0:00 / 0:00

湛積涉剽竊Gogoro機密 檢調查出金主之一竟是三陽工業

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

新創公司湛積涉犯營業秘密被起訴，檢調意外查出背後金主之一竟是三陽工業。示意圖／Ingimage
新創公司湛積涉犯營業秘密被起訴，檢調意外查出背後金主之一竟是三陽工業。示意圖／Ingimage

新創公司湛積傳出竊取睿能創意股份有限公司營業機密，去年10月遭搜索後包含創辦人林松慶在內等10人被帶回，新北地檢署今天偵查終結，發現林松慶非法留存、使用睿能營業秘密檔案，更意圖將營業秘密跨國提供給越南公司，依意圖在外國使用而侵害營業秘密罪嫌起訴；其餘8人分別依逾越授權範圍重製、使用營業秘密，及持有營業秘密應刪除而不刪除等罪嫌起訴。

檢調調查，林松慶在2018年間萌生拓展電動馬達市場，並擴張動力馬達部門、獨立成立公司的念頭，與睿能高層溝通未果，2019年他離職並自行創業，找來志同道合的鄭姓、石姓、李姓與戎姓等小主管，藉著岳父母名義成立湛積，再經人介紹找來近年來跨足電動機車三陽工業，以子公司投資湛積新台幣一億元，另外越南一間台商成立的越南公司也透過子公司投資一億元，所有與生產有關資訊均需向越南公司揭露，系統品牌則歸屬湛積。

生產Gogoro電動機車的睿能發現，前動力系統部門最高主管林松慶離職後，借用親人名義創立湛積公司，研發系統卻與睿能的未公開「所羅門平台」功能一致。部門四名鄭姓、石姓、李姓與戎姓等小主管以及其手下共8人更被發現在離職前私下傳送營業秘密檔案給湛積，懷疑8人帶槍投靠，提起告訴。

檢調還發現在查扣的資料內，甚至有無法判斷由何人取得、原屬睿能公司的營業祕密或工商秘密，認為林松慶違反營業秘密法等罪嫌重大，依意圖在外國使用而侵害營業秘密罪嫌起訴，另4名小主管依逾越授權範圍而重製、使用營業秘密罪嫌起訴，其餘手下則依持有營業秘密應刪除而不刪除罪嫌起訴。

檢方並起訴湛積公司，指出湛積因代表人、受雇人執行業務而犯營業秘密兩罪嫌，應科以兩條罪嫌罰金。

越南 離職 電動機車 Gogoro 三陽

延伸閱讀

越南本土疫情延燒 第5名台灣人在當地染疫病逝

越南最大城胡志明市疫情飆 23日起實施居家令

電動車充電樁大廠爆營業秘密 飛宏副理被大陸公司挖角

涉犯Gogoro營業秘密被起訴 湛積聲明：絕無竊取

相關新聞

太魯閣號事故 台鐵人首列被告

今年四月太魯閣號列車重大傷亡事故，花蓮地檢署昨天公布第二波起訴名單，台鐵局花蓮工務段主辦工程司潘堂益，涉犯過失致死、偽造...

又見殘忍地獄式虐貓 呂秋遠氣憤籲立院再修動保法

新北市蘆洲區驚傳虐貓，男子竟對飼養的貓「茶茶」潑熱水，還將過程拍影片傳給前女友，要求復合。新北市政府動保處經查遭虐的貓全...

勞基法禁女性深夜工作 大法官：違憲

中華航空、家樂福因被發現女性勞工在夜間工作，被依違反勞動基準法挨罰，兩家公司以相關規定有侵害女性工作權，聲請釋憲；大法官...

前立委蔡豪性侵女助理入獄 偽造5千萬本票再判關4年8月

前立委蔡豪因在辦公室對女助理灌酒性侵得逞，被判刑4年10月定讞，已入監執行；蔡豪另在10年前偽造5000萬元本票，一審依...

Gogoro睿能告湛積剽竊案偵結 前研發主管等9人起訴

新創公司湛積傳出竊取睿能創意股份有限公司營業機密，去年10月遭搜索後包含創辦人林松慶在內等10人被帶回，新北地檢署今天偵...

影／台3線獅潭段4小時稽查開出6違規單 擅改車燈占4件

國內疫情趨緩，浪漫台3線開始湧入人潮及車潮，苗栗縣警察局、環保局及苗栗監理站今天上午在台3線獅潭路段展開車輛違規改裝聯合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。