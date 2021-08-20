花蓮山里及太平部落開發水電站 部落聲請停止執行

花蓮山里及太平部落居民不滿世豐公司申請施作水力發電站，將提告請求撤銷經濟部工作許可，並聲請停止執行原處分。台北高等行政法院今下午3點30分就停止執行部分開庭調查，部落主張廠商應事先依原基法第21條踐行「原住民諮商同意權」。

部落發出聲明指出，來自山林環繞的優美原鄉「山里部落(花蓮縣唯一的賽德克族部落)」和「太平部落(布農族巒群部落)」，百年來我們謹守祖先誡命:「敬天護地、愛人律己」，與大自然和平共處，族人和諧共融，在豐坪溪畔安身立命，過著與世無爭的平靜生活。誰知好景不常，1997年世豐申請環評，2004年動工，從此噩夢不斷。

之後停工10多年期間不斷展延執照，好不容易喘息數年，以為再無侵擾。殊不知2019年突然傳來有新公司接手開發案的消息，多數的族人都非常詫異！原本蒼翠蓊鬱的山林，硬是被挖洞貫穿。

最近更是頻頻聽到深山區炸聲隆隆、大地震動，還有怪手粗暴開路闢建引道等等。整個豐坪溪流域孕育的山林及部落，不但山崩土石堆積河谷，山體又受人為工程殘害，一旦天災降來，地處中下游地勢低窪的山里部落、太平部落將無可抵擋，使我們的生活充滿不安與驚恐，精神上的壓力在心中隱隱作痛！

部落認為，水力發電工程改變河川水文，違反自然生態發展，豐坪溪上游經921大地震後，有多處嚴重坍方，河川泥沙淤積嚴重，若再建築人為工程，定將雪上加霜，世豐發電人工設施建在土石鬆軟、地質不穩處，不但壽命有限，更如不定時炸彈，嚴重危及中下游居民生命及家園安全。此開發案確實有必要重新評估檢討其可行性。

部落表示，期待落實原基法第21條，政府或私人於原住民族土地或部落及其周邊一定範圍內從事土地開發，應諮商並取得原住民族或部落同意或參與。族人們都認為不論支持或反對，都有絕對權利深入且全面了解電廠的正反面影響，並且由部落決定贊同與否。