田寮區遭非法棄置廢棄物 他涉嫌重大20萬交保候傳

高雄市何姓男子涉嫌勾結清理業者等共15人至田寮區牛稠埔段多筆土地棄置大批廢棄物，不法獲利上百萬，橋頭地檢署指揮相關環保單位及警調搜索並通知何男等人到案說明，檢方訊問後認何男涉違反廢棄物清理法罪嫌重大，向法院聲請羈押，橋頭地院審理後裁定以20萬元交保候傳。

高雄市環保局與保七總隊去年3月接獲舉報，田寮區有多筆土地遭不法人士棄置廢棄物，報請橋檢介入偵辦，橋檢指派相關單位組成專案小組全力偵辦，專案小組現場開挖，發現廢棄物包含廢木材、廢樹枝、廢磚塊等，經清查廢棄物來源及長期跟監蒐證，發現何男等人涉嫌重大。

專案小組調查發現，何男疑自前年起容許清理業者載運各種廢棄物至他位於田寮區的土地棄置、掩埋，還將部分廢棄物掩埋在附近的國有土地及私人土地上，何男事後再向清理業者收取每車2000至5000多元不等報酬，檢方初估不法獲利金額達百萬以上。

專案小組本月17日持搜索票至何男住處及相關涉案廠商等地點搜索，並通知何男等15人到案說明，檢方訊問後認為何男涉犯廢棄物清理法罪嫌重大，且有串供之虞，向法院聲請羈押，但橋院審理後裁定以20萬交保候傳，專案小組將持續擴大偵辦。