飛宏內鬼盜34億機密 存硬碟跳槽大陸TCL當高級工程師

近年電動車趨勢漸熱，國內電動車充電樁大廠上市公司飛宏科技爆發營業秘密案，張姓副理打算跳槽大陸TCL公司，和前阮姓副處長勾結，盜取充電樁設計、製程技術，超過264筆經濟價值達34億4000萬元機密，飛宏副總坦言若外流將「蒙受重大損失」，檢方依營業秘密法起訴張。

檢調查，張男（42歲）2019年5月起到飛宏電動車能源研發處擔任副理，卻和已離職的阮姓副處長勾結，趁著大陸公司TCL通力電子公司打算加速發展充電樁產品，急需台灣工程師、技術人員，經阮牽線打算一起跳槽到通力公司。

但張明知和飛宏有簽智慧財產保密協議，不得洩漏公司營業秘密，他為求將來可自行利用飛宏技術，到職才2個多月就陸續從飛宏伺服器中，讀取相關充電樁製程的電磁紀錄，未經公司允許就把PC板設計圖的機密研發歷程資料，存到個人的Google Drive雲端硬碟。

檢調還發現，張去年3月起又命下屬安裝軟體，以上傳機密研發資料、日常開發案件進度，並存到張住處IP伺服器的公司硬碟內；直到今年3月3日張取得通力公司錄取通知，打算5月跳槽飛往大陸惠州廠房擔任高級工程師，再和阮重置飛宏內部264筆機密資料。

張為方便攜帶，再拷貝到個人硬碟中，檢調估計他竊取的飛宏營業秘密資料經濟價值高達34億4000萬元，當中包括開發成本5億元。另張還利用職權，取得飛宏依歐盟標準研發的充電樁資料傳給當時已在大陸的阮。

飛宏公司自今年3月19日阮離職後，以電腦監控防火牆清查，才驚覺阮、張陸續從公司傳輸大量資料到外部伺服器，經向台北市調處報案、桃檢指揮搜索查獲，也將張聲押獲准。

檢方訊時，張坦承未經授權就大量存取公司機密資料，也知道通力公司是飛宏競爭對手，打算發展充電樁技術；飛宏陳姓副總也說，張傳輸、重置的公司營業秘密，如經他人取得，將可運用生產和飛宏類似充電樁產品，將使飛宏「蒙受重大經濟損失」。

檢方查，張的硬碟經數位鑑識，當中264筆資料包括飛宏公司技術、製程、配方、程式、設計或可用於生產銷售的資訊。