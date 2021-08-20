飛宏內鬼盜34億機密 存硬碟跳槽大陸TCL當高級工程師
近年電動車趨勢漸熱，國內電動車充電樁大廠上市公司飛宏科技爆發營業秘密案，張姓副理打算跳槽大陸TCL公司，和前阮姓副處長勾結，盜取充電樁設計、製程技術，超過264筆經濟價值達34億4000萬元機密，飛宏副總坦言若外流將「蒙受重大損失」，檢方依營業秘密法起訴張。
檢調查，張男（42歲）2019年5月起到飛宏電動車能源研發處擔任副理，卻和已離職的阮姓副處長勾結，趁著大陸公司TCL通力電子公司打算加速發展充電樁產品，急需台灣工程師、技術人員，經阮牽線打算一起跳槽到通力公司。
但張明知和飛宏有簽智慧財產保密協議，不得洩漏公司營業秘密，他為求將來可自行利用飛宏技術，到職才2個多月就陸續從飛宏伺服器中，讀取相關充電樁製程的電磁紀錄，未經公司允許就把PC板設計圖的機密研發歷程資料，存到個人的Google Drive雲端硬碟。
檢調還發現，張去年3月起又命下屬安裝軟體，以上傳機密研發資料、日常開發案件進度，並存到張住處IP伺服器的公司硬碟內；直到今年3月3日張取得通力公司錄取通知，打算5月跳槽飛往大陸惠州廠房擔任高級工程師，再和阮重置飛宏內部264筆機密資料。
張為方便攜帶，再拷貝到個人硬碟中，檢調估計他竊取的飛宏營業秘密資料經濟價值高達34億4000萬元，當中包括開發成本5億元。另張還利用職權，取得飛宏依歐盟標準研發的充電樁資料傳給當時已在大陸的阮。
飛宏公司自今年3月19日阮離職後，以電腦監控防火牆清查，才驚覺阮、張陸續從公司傳輸大量資料到外部伺服器，經向台北市調處報案、桃檢指揮搜索查獲，也將張聲押獲准。
檢方訊時，張坦承未經授權就大量存取公司機密資料，也知道通力公司是飛宏競爭對手，打算發展充電樁技術；飛宏陳姓副總也說，張傳輸、重置的公司營業秘密，如經他人取得，將可運用生產和飛宏類似充電樁產品，將使飛宏「蒙受重大經濟損失」。
檢方查，張的硬碟經數位鑑識，當中264筆資料包括飛宏公司技術、製程、配方、程式、設計或可用於生產銷售的資訊。
檢方偵結依違反營業秘密法意圖在大陸地區使用而犯擅自重製或其他不正方法而取得營業秘密罪等罪嫌起訴他。阮男則在今年3月26日已飛到大陸，至今未返台，檢方另案偵辦中。
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