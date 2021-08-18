逃稅爽遊列國 婦欠稅五百多萬還脫產被管收

67歲郭女被國稅局查出逃漏稅合併罰鍰共計531萬元，還為逃稅將財產移轉至丈夫、女兒與媳婦等親友名下，拒繳分期繳納更周遊列國，昨天被法務部執行署新北行政分署向新北地院聲請裁定管收3月獲准。

據了解，郭女與丈夫2017年5月申報綜合所得稅時，悄悄漏報丈夫利用女兒名義成立的記帳士事務所所得795萬餘元，被國稅局查獲後要求追繳欠稅246萬餘元，處以1倍罰鍰共需繳納531萬餘元。郭女一方面脫產，將不動產、現金等分別以假買賣、開支票等方式轉給媳婦、前夫，一方面申請復查，主張雖她為記帳士事務所納稅義務人，但兩人在2006年6月間已離婚，請求撤銷補稅。

國稅局調查後，認為逃稅是發生在兩人離婚前，駁回復查之申請。復查決定後，郭女申請分期繳納，卻在繳納6萬餘元後便停止繳納，未於繳納期間內繳納，國稅局遂於102年11月間將郭女移送新北分署執行。