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嘉義醫師盜刷健保卡獲利6000萬羈押抗告改250萬交保

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

嘉義市黃姓醫師經營的診所，被檢舉長期利用患者看診、注射疫苗機會盜刷健保卡，嘉義地檢署檢察官日前指揮市調站到黃診所搜證，初判不法所得達6000萬元，並將黃、鍾等人帶回偵訊，訊後黃被依詐欺、偽造文書罪移送法院裁定羈押，黃的律師提抗告，院方今晚裁定以250萬元交保，並於釋放起4個月內停止執行醫師業務。

嘉義地院表示，被告經訊問後坦承犯行，跟相關證人證述相符，足認被告犯罪嫌疑重大，且已無跟證人勾串之虞；另被告雖自99年起反覆實施詐欺和偽造文書犯行，但其看診執業設備已遭扣押，且被告同意在一定期間內停止醫師職務，院方認以高額保釋金搭配附帶條件，應可代替羈押，也避免再以相同方式詐取健保點數。

據了解，黃姓醫師診所自民國99年開始，若有民眾到診所看慢性病，或注射流感等公費疫苗，黃利用插健保卡查詢患者身分資料機會，明知患者沒有看診卻趁機盜刷健保卡，或以二刷方式申報不實醫療費用，經健保署刷卡發現異常，日前向檢調報案。

檢察官接獲檢舉後，指揮嘉義市調站偵辦、查訪相關患者、蒐證，昨申請搜索票，會同健保署南區業務組到診所等2處搜證，帶回病例等相關資料，並將黃、診所鍾姓護理師等帶回偵訊。

檢察官訊後認定，診所負責人黃姓男子涉嫌行使業務登載不實文書、詐欺取財等罪，不法所得初估達6000萬元，犯罪嫌疑重大且有勾串證人、湮滅證據之虞，向嘉義地院聲請羈押禁見，其餘被告請回。

嘉義市黃姓醫師被羈押後，診所處於休診狀態。記者卜敏正／攝影
嘉義市黃姓醫師被羈押後，診所處於休診狀態。記者卜敏正／攝影
檢方會同調查站人員，日前到黃信醫師診所搜證。記者卜敏正／翻攝
檢方會同調查站人員，日前到黃信醫師診所搜證。記者卜敏正／翻攝

健保卡 嘉義 患者

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