南瑤宮媽祖廟女職員侵吞香油錢逾500萬 涉貪汙罪20萬交保

彰化市南瑤宮發生女職員侵吞香油錢逾五百萬元，彰化地檢署昨天指揮廉政署中部調查組搜索女職員住處，並到南瑤宮、彰化市公所寺廟室調閱相關資料，初步調查，女職員侵吞香油錢至少已5年，數年來未據實將香油錢存入專戶中，檢方晚間訊後依貪汙治罪條例將周女20萬元交保。

有「彰化媽」之稱的彰化縣知名媽祖廟南瑤宮傳出重大弊案，由於南瑤宮管理單位是彰化市公所，彰化市長林世賢昨天也表示，去年12月公所在查帳時，發現女職員侵吞香油錢高達515萬，即主動將全案移送司法機關偵辦，並立即將周女免職，也主動拜會彰化檢方，表示公所會全力配合偵查。

事實上林世賢是在去年就職二周年時自爆南瑤宮員工監守自盜，重申廉潔是他最重視的，也是市民對他的團隊基本要求，所以自動舉發也顯示市公所管理寺廟公開透明化的承諾，盼檢方毋枉毋縱。

不過因為政風單位在搜證相關資料及疫情升溫，昨天才有大動作，由彰化地檢署

指揮廉政署中部地區調查組搜索侵吞香油錢的南瑤宮周姓女員工住處，也到南瑤宮及公所調閱相關資料後，將被告周女及曾經辦南瑤宮香油錢業務人員3人列證人帶回訊問。

據了解南瑤宮55歲周姓女職員是南瑤宮逾卅年的資深員工，平常主要負責香油錢匯入公庫等相關業務，但她卻未據實全數上繳點燈費、香油錢等，由於南瑤宮點燈費及香油錢細項項目多，周女又資深，其他資淺員工可能未仔細核對，未發現帳目不清。