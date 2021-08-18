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不當飼養馬匹涉虐待 桃園春天農場挨罰10萬再移送法辦
桃園龜山區春天農場疑飼養不當，導致2匹幼馬死亡、4匹成馬營養不良，桃園動保處調查後，今依動保法對業者開罰10萬元，另移送桃園地檢署追究刑責。
桃園動保處表示，農場業者因為飼養不當，本月11日前已有一匹幼馬死亡，後續雖有緊急安置另外一匹幼馬，但後續仍傳不幸消息。至於農場其他成馬也有瘦弱、無法自行站立情形，所幸安置後經專業團隊照護，陸續恢復健康，可獨自站立步行。
農場業者雖然喊冤，但動保處認定業者未提供安全、乾淨的良好環境給馬匹，行為涉及虐待傷害，因此依動保法移送桃檢究責。另外，動保處也認定業者未經申請就對外展示馬匹，行政部分也開罰業者10萬元。
動保處也表示，該農場另外還有飼養兔子，經過協調溝通，兔子已轉介愛兔協會安置。
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