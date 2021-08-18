台北港起重機電梯維修 焊接工人趕最後鐵片慘被壓死

台北港2019年發生一起工安事故，黃姓工人第一天上班，在工頭喊飄雨收工後，打算焊接最後一塊鐵片，不料林姓工人，未注意黃男還在電梯井，涉嫌徒手按壓遙控器，導致電梯掉落砸擊黃男致死。士林地方法院今天開庭，黃姓負責人認罪。

黃姓負責人經營的欣揚治具公司，承攬台北港北五碼頭的「橋式起重機電梯護網鏽蝕更換工程」2019年7月28日派出5人到工施作，事故電梯是當天施作的第三台電梯。起訴指出，黃姓負責人涉嫌未注意確實設置防止電梯落下的安全設備。

當天下午5時許，陳姓工頭發現工作區飄雨，要求收工，大喊要眾人拾物品。陳姓工頭稱，有聽到黃男回應「要把這些切掉，就會收了」也看到林男手撐在平台欄杆、用台語說「人家都叫你收，你還不收」黃男順著回應「剩下一點點，就把它切完」。

負責切割、安裝作業的黃男，希望焊接完最後一塊鐵片後，再收拾離去。不料，林姓工人涉嫌未注意黃男未離開電梯井，還在焊接最後鐵片，疏於注意，徒手按下已拉出電梯車廂外的遙控器，導致電梯落下，夾擊黃男，黃男因頭部重創、顱腦損傷死亡。

黃負責人開庭認罪，事發時不在場，交給陳姓工頭指揮。負責吊料的林男，今天在法扶律師陪同下出庭，開庭前十分緊張。林男在偵查中稱，當時有聽到工頭說「下雨了，東西收一收」電梯滑落前有聽到黃男聲音。

在場的工人證稱，黃男說「這個切完再收」不久候突然聽到黃男大叫，還在電梯井的他，抬頭看到電梯已經往下動，要替黃男解除安全帶，但時間來不及就跳出電梯井，看著電梯壓著黃男，不知所措；另一人稱，黃男來不及鬆脫安全掛鉤，就被壓到電梯底部，電梯非瞬間下降。

台北市機械技師公會理事擔任鑑定人，本件電梯是齒條式電梯，升降用齒輪、齒條升降，操作控制按鈕時，隨放隨停，且機具的防墜器沒有作動的受力壓痕；本案的電梯如果失速壓到人，推論是幾秒鐘，縱使聽到聲音，也沒有時間反應。