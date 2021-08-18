判刑繳罰金心情差 酒後在地檢署咆哮嗆法警又被逮

桃園謝姓男子因判刑確定，今天早上到桃園地檢署執行科繳罰金時，疑似有喝酒不配合實名制登記，還在大廳咆哮、朝法警及保全嗆聲，過程中發生拉扯造成法警挫傷，經移交桃園分局詢問後，謝男坦承犯行，表示一時情緒失控才動手，詢後被依妨害公務罪嫌再度移送回桃園地檢。

經調查，謝男（41歲）今天早上10點多獨自到桃園地檢署，因疫情全國各單位、商家都落實實名制，但謝過感應門時不願配合，表示身上沒有帶手機不能掃QRcode，法警要他填寫書面姓名、電話等書面資料，謝卻用潦草筆跡胡亂應付。

後來謝到執行科繳完罰金，疑似心情不好又有喝酒，離開前又和保全人員嗆聲，一度在大廳咆哮挑釁，10多名法警紛紛上前制止，謝仍情緒激動出手堆擠，過程中至少造成1名法警有挫傷，且他堅持不出示證件，也不肯表明身分。