香港旅客在璞石麗緻溫泉會館滑傷 二審獲賠港幣43萬元

香港藍姓婦人下榻烏來璞石麗緻溫泉會館，卻在1樓電梯口滑倒，她認為李姓女員工在清潔地板時遺留水漬害她受傷，提告向李女、樸石旅館公司連帶求償1716萬元。台北地方法院認為旅館確實有疏失，判賠港幣59萬2565元，旅館另賠2萬港幣懲罰性賠償金；雙方皆上訴，台灣高等法院今改判連帶賠償部分減為港幣41萬3273元。

藍姓婦人表示，2016年3月23日她入住璞石麗緻溫泉會館，當天早上李姓女員工在1樓大廳電梯口清潔地板時，未保持地面乾燥，也沒在水漬處放置警示標誌，害她因水漬滑倒而有右腳踝內側、外側及後側踝骨移位性骨折併踝關節脫位等傷害。

因腳傷，藍婦得支出醫療費、定期複診的交通費、看護費等費用，並說還得租坪數比較大的房屋，也因受傷而長達699天無法工作。藍婦認為身心痛苦，也請求精神慰撫金。

此外，藍婦認為樸石旅館為企業經營者，員工清潔地板時未避免積水濕滑、設置警告牌防摔，提供的旅館服務不具消保法所定當時科技或專業水準可合理期待之安全性，也要求懲罰性賠償。

高等法院審理後認為，旅館大廳、電梯口等區域是人員頻繁出入的地點，清潔時應隨時保持地面乾燥，李姓女員工因疏失而造成藍婦受傷，且旅館也未盡監督之責，對方依民法請求李女和旅館連帶賠償有據。

藍婦因傷就醫，傷後3個月期間需看護照料且無法正常工作，傷勢減損7%的勞動能力，高院認為她可依侵權行為的法律關係請求賠償醫療與交通費1058港幣、看護費用7萬4700港幣、自2016年4月1日起至同年6月30日止不能工作的損失5萬2251港幣、勞動能力減損的20萬5264港幣、慰撫金8萬港幣，合計港幣41萬3273元。