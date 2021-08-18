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少年違規過馬路 害騎士摔車撞斷門牙眼眶骨折 判賠12萬
一名少年2019年間，在台北市北投區過馬路，沒走行人穿越道上，導致賴姓機車騎士人車倒地，撞斷門牙、眼框底骨折，遭求償86萬餘元。士林地方法院依照少年沒走在行人穿越道上，需負起7成的過失責任，判處少年與其父母應連帶賠償12萬餘元。
2019年1月31日下午4時許，賴姓騎士騎機車行經北投區中和街由東向西行使，沒注意車前狀況，在路上和少年發生碰撞，當場人車倒地，送醫救治診斷門牙斷裂、左眼眶底骨折，及顏面撕裂傷。
擔任餐廳外場服務員的賴指主張，台北市車輛行車事故鑑定會認定少年行為是肇事主因，害他2個月無法工作，要求少年賠償薪水損失、醫藥費、看護費、車損，加上左眼眶底骨折的醫美整型手術回復原狀費15萬元，年僅21歲的他，因面容疤痕心理焦慮等請求53萬餘精神撫慰金，共計求償86萬8900元。
少年則主張，當時走在行人穿越道外側30至50公分，已善盡迴避義務，假若當時走在行人穿越道上，離賴女機車會更近，車禍事故與有無走在行人穿越道無因果關係；賴自稱傷勢輕微，無法證實有醫美整型必要，再者少年是無薪學生，且也因車禍受傷，精神慰撫金過高。
法院認為，少年已滿12歲，應知悉過馬路要行走在行人穿越道上，卻未注意，逕行穿越馬路確有過失，現場監視器畫面顯示，少年過馬路時，100公尺內就有行人穿越道，卻沒依規定，行走行人穿越道為肇事主因，應負侵權行為損害賠償責任。法院指出，賴女請求18990元醫藥費、必要全日看護8000元、2個月薪資46000元、整型外科8800元，及精神慰撫金10萬元，共計18萬1790元有理由，再依照少年過失比例占7成，少年及其父母應連帶賠償12萬7253元。可上訴。
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