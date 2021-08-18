爽住歐洲豪宅專詐大陸人 遇警攻堅 電腦放行李箱狼狽奔逃

31歲陳姓男子為首的詐騙集團，在歐洲北馬其頓共和國承租高檔豪宅當詐騙機房敲詐大陸民眾，成員甚至高調傳訊台灣女友「發大財了」。高雄市調處與馬國警方合作，由當地檢警攻堅逮人，集團成員慌忙中將裝滿關鍵電磁紀錄的電腦塞進行李箱，喬裝成觀光客狼狽逃跑，準備搭機出境時被馬警逮到，高雄地檢署根據關鍵紀錄，掌握有124次詐騙成功，得手1327萬人民幣（約近6000萬台幣），今將整集團涉案42人依組織犯罪條例、詐欺取財等罪起訴。

檢方查出，擔任集團金主的陳男（有詐欺前科）2019年起以詐欺營利，找來顏姓、張姓等男子入夥後，先後前往日本、荷蘭、蒙特內哥羅、土耳其等國成立跨國詐騙集團，每次僅短租3、4個月，主要詐欺對象以大陸民眾為主。

去年12月間，陳男選定北馬其頓共和國成立詐騙機房，出資由張男先前往該國籌備機房，大手筆租下豪華別墅，顏男則在台灣負責招募機房成員，等人數湊齊後，今年2月28日約有40名機房成員持陳男出資購買的機票，刻意先入住希爾頓、萬豪等高級酒店，假裝成高級商務客，之後再到豪宅機房上工。

檢方查出，張嫌等人詐欺手法是假冒大陸地區公安及檢察官等不同身分，向被害人誆稱涉及洗錢等刑事案件，再向被害人謊稱要監管帳戶須匯款，若被害人存款不足，則要求被害人辦理網路貸款再匯款至指定人頭帳戶。

集團為避免「功虧一簣」，成員還會負責接聽公安反制及銀行照會電話，避免被大陸公安攔截。嫌犯除了在豪宅吃香喝辣，還囤積很多台灣藥品、食品，騙到錢之後，甚至大方傳訊給台灣女友高調報喜「發大財了」。

高雄地檢署獲報組成專案小組偵辦，與北馬其頓檢警合作，由該國警方在今年5月7日晚間攻堅，破獲機房逮捕30多名成員由於詐騙被害人都是大陸民眾，落網多名嫌犯擔心被北馬其頓遣送至中國，還求助台灣親友購買回台機票，免得到大陸後回台恐難如登天。

據悉，集團幾名核心成員發現已遭當地警方跟監，為免留下證據，特別還原、回收所有工作用平板、筆電，將手機、電腦等，並將設備分裝在行李箱開車載至當地飯店，打算喬裝成觀光客躲避追緝，不過因身分已遭鎖定，拉著行李箱逃跑時，還未出境就被當地警方查獲。