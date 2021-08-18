南瑤宮媽祖廟爆職員侵吞逾500萬香油錢 檢調今搜索

彰化市南瑤宮發生女職員侵吞香油錢515萬弊案，彰化檢方今天指揮廉政署中部調查組搜索彰化市公所寺廟室，調閱相關資料釐清案情，初步調查，女職員已是南瑤宮老員工，數年來未據實將香油錢存入專戶中，累計侵吞巨額香油錢，犯案手法及細節檢調還在深入追查中。

彰化市長林世賢也對外表示，去年12月公所發現女職員侵吞香油錢高達515萬元，即主動將全案移送司法機關偵辦，更曾主動拜會彰化檢方，表示公所會全力配合偵查。

不過因為政風單位在搜證相關資料及疫情升溫，檢調今天進行搜索公所寺廟室，調閱相關資料，及訊問相關人等，目前還在偵訊中。

據了解南瑤宮55歲周姓女職員負責香油錢匯入公庫等相關業務，卻未據實上繳點燈費、香油錢等，每次侵吞數額不多，以為神不知鬼不覺，已長達數年，去年底才被公所核帳人員查出帳目不對，而移送檢調，至於犯案時間有多久，檢調還在調查中。