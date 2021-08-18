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蘇貞昌約見8縣市警察局長 侯友宜：警察不是一個人的
行政院長蘇貞昌今日將約見8名新任縣市警察局長，引發討論。新北市長侯友宜表示，「警察不是一個人的警察」，要讓治安做好，就要讓員警勇於任事，支持警察行政中立，保有人事制度的一條鞭，捍衛他們的尊嚴，因為有制度、行政中立，才可以把治安做好。
蘇貞昌預計要約見8名新上任的縣市警察局長，有外界認為，這種「提前約見」的作法是打破警政慣例。
侯友宜說，警察是國家的警察，不是哪一個人的警察，要做好治安，就要讓警察勇於任事，保有警察人事制度的一條鞭捍衛他們的尊嚴，讓他們承擔愛護國家、守護人民的責任，所以警察是國家的警察，大家一起支持，讓員警都能保有行政中路，擁有完整明確的人事制度，這是大家最深的期待。
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