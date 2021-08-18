中秋烤肉起口角 學長開槍打死學弟二審改判21年
台南市男子吳芳毅去年中秋連假期間，在新市區烤肉後，與國中張姓學弟發生口角及扭打衝突，吳返家取槍後涉嫌朝張開槍，造成張血胸傷重不治，一審依殺人及槍砲罪，判處吳20年徒刑，槍砲部分併科罰金10萬元，吳不服上訴。二審今天上午宣判，其中，殺人部分由15年改判17年徒刑，槍砲部分則駁回，維持一審7年6月徒刑，應執行21年徒刑，可上訴。
案發後，吳男遭羈押迄今，2020年12月間被檢方依殺人罪嫌起訴，今年3月間，台南地院認吳犯非法持有可發射子彈具殺傷力非制式手槍罪，處7年6月徒刑，併科罰金10萬元；又犯殺人罪，處15年徒刑，應執行20年徒刑，吳不服上訴。
檢警調查，吳芳毅（29歲）去年10月4日凌晨4時多，跟張修誌在市新市區民宅烤肉，張提到國中時曾遭吳霸凌，因此發生口角糾紛，吳因而心生怨懟，返家攜帶槍彈到張住處理論。
同一天凌晨4時55分，吳開車前往新市區成功街張住處，看到張男走出家門靠近後，即朝他連開3槍，其中1槍射中張男左胸，1槍未中，1槍卡彈，張中彈後由家人緊急將他送往醫院急救，但仍因傷重同一天晚間9時多不治。
警方獲報到場處理並調閱監視器錄影畫面，鎖定吳芳毅駕駛車輛，近午循線逮人，並起出一把改造手槍及一個空彈匣。吳供稱槍彈在2013年間以3萬元跟葉姓男子購買後一直放在家裡，檢察官去年12月17日偵查終結，依殺人等罪嫌提起公訴
合議庭認為，張是吳國中學弟，彼此相識已經有10多年，竟僅因國中就學時期事發生口角爭執、拉扯，無視他人生命價值，開槍行凶，以宣洩個人心中不滿情緒，造成張傷重不治， 張妻並希望判處極刑。合議庭考量、被告雖坦承犯行，迄今仍未與被害人家屬達成和解或給付賠償等一切情狀量處其刑。
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