獨／洗劫銀樓搶走150萬金鍊 桃院竟2度讓搶匪5萬交保

桃園8月初發生銀樓搶案，高姓男子自稱欠債百萬，持防狼噴霧劑攻擊老闆娘，搶走20多條價值150萬元金鍊，落網後只找回1條，其餘下落不明，當時桃園地院以「比例原則」裁定5萬元交保，經檢方抗告成功，桃院今再開庭卻又認「沒羈押必要」再度裁定5萬元交保，檢察官不滿當庭抗告。

警方調查，高男8月1日晚上7點多身穿白色上衣、頭戴白色球帽，獨自到中正路1間銀樓自稱要選購金飾，店家從玻璃櫃拿出整排金鍊供他選購，高一邊假裝認真挑選，右手卻偷偷伸進口袋，並突然起身抽出防狼噴霧劑直接朝老闆娘眼睛狂噴。

高再用左手猛抓著整排金鍊，強行掰開自動門往外衝，作案過程短短不到5秒，老闆娘忍痛追趕在後仍被他逃跑，過程中僅有零星幾條金鍊掉落在店門前，其餘20多條全被高男搶走，店家損失高達150多萬元。

桃園警方獲報後報請檢察官指揮偵辦，經過濾監視器發現高事前早有預謀，得手後隨即變裝、換車，隔天凌晨逮捕到案，但遭搶的金鍊竟只剩下1條，高辯稱「其他不知道掉在哪裡了」，但檢警懷疑他早已變賣銷贓。

據了解，高男自稱和友人投資期貨、股票等，但近期慘賠近800萬元，實在填補不了資金空缺才鋌而走險搶銀樓；檢方8月2日複訊後依強盜罪嫌將高向桃園地院聲請羈押，當時法官認為，高僅涉犯重罪，但無逃亡、串證之虞，審酌比例原則裁定5萬元交保。

檢方隨即抗告，台灣高等法院審酌，高男行搶後曾聯絡友人有串證之虞，且銷贓管道仍待追差，後續也面臨被害銀樓求償，桃院一審裁定5萬元交保也沒明述原因，撤銷發回。

桃園地院今上午9點半再開羈押庭，高男準時出庭，據了解他全部認罪，也交代有固定居所等，但辯稱投資遭詐團騙800多萬元，走頭無路才搶銀樓，犯後把金鍊丟在某公園草叢才不翼而飛，還說欠債數百萬，若遭羈押恐無法工作難以還錢。

但公訴檢察官發現，高犯後賣掉房子，近日才跟妻子離婚仍同住，明顯有脫產、製造斷點行徑，對於行搶的金鍊去向、是否銷贓也交代不清。