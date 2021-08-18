快訊

學者辭牛津教職來台終於放行 台灣防疫在學術圈恐惡名在外

影／網友炸鍋求問...特斯拉「神拉」閃死神 誰開的？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／洗劫銀樓搶走150萬金鍊 桃院竟2度讓搶匪5萬交保

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園8月初發生銀樓搶案，高姓男子自稱欠債百萬，持防狼噴霧劑攻擊老闆娘，搶走20多條價值150萬元金鍊，落網後只找回1條，其餘下落不明，當時桃園地院以「比例原則」裁定5萬元交保，經檢方抗告成功，桃院今再開庭卻又認「沒羈押必要」再度裁定5萬元交保，檢察官不滿當庭抗告。

警方調查，高男8月1日晚上7點多身穿白色上衣、頭戴白色球帽，獨自到中正路1間銀樓自稱要選購金飾，店家從玻璃櫃拿出整排金鍊供他選購，高一邊假裝認真挑選，右手卻偷偷伸進口袋，並突然起身抽出防狼噴霧劑直接朝老闆娘眼睛狂噴。

高再用左手猛抓著整排金鍊，強行掰開自動門往外衝，作案過程短短不到5秒，老闆娘忍痛追趕在後仍被他逃跑，過程中僅有零星幾條金鍊掉落在店門前，其餘20多條全被高男搶走，店家損失高達150多萬元。

桃園警方獲報後報請檢察官指揮偵辦，經過濾監視器發現高事前早有預謀，得手後隨即變裝、換車，隔天凌晨逮捕到案，但遭搶的金鍊竟只剩下1條，高辯稱「其他不知道掉在哪裡了」，但檢警懷疑他早已變賣銷贓。

據了解，高男自稱和友人投資期貨、股票等，但近期慘賠近800萬元，實在填補不了資金空缺才鋌而走險搶銀樓；檢方8月2日複訊後依強盜罪嫌將高向桃園地院聲請羈押，當時法官認為，高僅涉犯重罪，但無逃亡、串證之虞，審酌比例原則裁定5萬元交保。

檢方隨即抗告，台灣高等法院審酌，高男行搶後曾聯絡友人有串證之虞，且銷贓管道仍待追差，後續也面臨被害銀樓求償，桃院一審裁定5萬元交保也沒明述原因，撤銷發回。

桃園地院今上午9點半再開羈押庭，高男準時出庭，據了解他全部認罪，也交代有固定居所等，但辯稱投資遭詐團騙800多萬元，走頭無路才搶銀樓，犯後把金鍊丟在某公園草叢才不翼而飛，還說欠債數百萬，若遭羈押恐無法工作難以還錢。

但公訴檢察官發現，高犯後賣掉房子，近日才跟妻子離婚仍同住，明顯有脫產、製造斷點行徑，對於行搶的金鍊去向、是否銷贓也交代不清。

桃園地院審理後仍認為，高男犯後坦承，有固定居所等，高所犯是5年以上重罪，但無羈押必要，仍維持5萬元裁定交保、限制住居，但命他每周一早上10點應到桃檢向承辦股書記官報到，高男第二度獲得釋放，檢方也當庭抗告。

高男涉嫌搶走銀樓150萬元金鍊，檢方依強盜罪嫌聲押，高2度獲桃園地院裁定5萬元交保。記者曾健祐／攝影
高男涉嫌搶走銀樓150萬元金鍊，檢方依強盜罪嫌聲押，高2度獲桃園地院裁定5萬元交保。記者曾健祐／攝影

桃園 銀樓

延伸閱讀

桃園癌末男躲土地公廟 女信徒參拜慘遭洗劫

新北議員高敏慧涉詐領 聲請撤銷扣押房產遭駁回

鍾德美暫停董事長職 張榮發基金會聲請停執遭駁

搶匪搶銀行失敗...全因「字太醜」行員看不懂 尷尬被驅逐

相關新聞

「小清新」文姿云爆合約糾紛 經紀人：她不告奧運成績會更好

空手道「小清新」文姿云在東京奧運獲得銅牌佳績，受到國人讚賞；她和經紀公司「弘特舞蹈」解約後，指控公司仍使用她的照片用於產...

法務部公布首屆檢事官轉檢 劍青檢改：應完整通盤考量

法務部昨公布首屆檢察事務官遴選檢察官名單。劍青檢改今建議，檢察事務官轉任制度若欲可長可久，應注意不具律師資格者晉用途徑，...

房仲神器洩個資 檢警立案查辦中

房仲界傳出有人使用不肖業者販售的「房仲神器」，俗稱小白機，一台約四萬元，號稱有數萬筆屋主個資。檢警循線調查，約談數十名涉...

蘇貞昌約見8縣市警察局長 侯友宜：警察不是一個人的

行政院長蘇貞昌今日將約見8名新任縣市警察局長，引發討論。新北市長侯友宜表示，「警察不是一個人的警察」，要讓治安做好，就要...

中秋烤肉起口角 學長開槍打死學弟二審改判21年

台南市男子吳芳毅去年中秋連假期間，在新市區烤肉後，與國中張姓學弟發生口角及扭打衝突，吳返家取槍後涉嫌朝張開槍，造成張血胸...

獨／洗劫銀樓搶走150萬金鍊 桃院竟2度讓搶匪5萬交保

桃園8月初發生銀樓搶案，高姓男子自稱欠債百萬，持防狼噴霧劑攻擊老闆娘，搶走20多條價值150萬元金鍊，落網後只找回1條，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。