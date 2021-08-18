已婚房仲替人妻殺新歡18刀 遺孀泣：我看不到先生了

房仲于維智不滿林姓男子糾纏江姓女同事，拿藍波刀刺林18刀，林3個月後死亡。一審依殺人未遂罪判于9年8月徒刑，江女協助于在林的車上安裝GPS衛星追定位蹤器，被依妨害秘密罪判刑8月。台灣高等法院今辯論終結，于仍稱是殺人「未遂」，林的妻子當庭淚流、哭喊「他就是殺人凶手」。

這起案件的當事人都已婚。于維智（59歲）2012年在不動產公司上班時，結識江女（44歲），雖愛慕她，但因知道都各有婚姻，因此以「兄妹」相稱。江女有兩個小孩，而于的孩子都已成年，兩人的LINE通訊訊息中，于以「美妹」喚她，江女則回「我怕你的付出得不到我的感情，所以我寧可你都不要做，因為怕傷害你，你的任何條件覺得都比他好你放心的」。

2020年初，于得知江女和曾在公司任職的林姓男子交往，且林常在上班時間約江女外出，他認為這樣會影響江女業績，是「恐怖情人」。去年4月11日，于罩上輕便雨衣、騎腳踏車到台北市萬華區莒光路林的住處附近等候，見林現身，以左手撐傘佯裝路人，右手拿藍波刀朝林的背部刺殺18刀，凶刀刀刃「卡」在林的左手掌，于隨後被捕。

警方偵辦時，于胡言亂語，還說警察拿警棍打他，警方一度以為是隨機殺人。但查扣于的手機後，發現于的殺人動機與情殺有關聯，案件輪廓逐漸明朗。

檢警調查，于在江女收到林姓死者的威脅簡訊時，安慰江女「他真的找死」、「就這個月，忍耐點」、「我在做計畫，需要一些參考」、「計畫案叫除髒狼」，檢方認為于是在替江女出氣。

林姓被害人短暫擔任過房仲，和江女有婚外情，離職後以開計程車為業，仍持續和江女保持聯繫。林被砍後，因本身有糖尿病和高血壓，13日併發急性心肌梗塞，事後又被醫院檢查出有肺動脈血栓，轉送台大醫院後於5月12日昏迷，7月6日家屬決定拔管。

高院今審理時，于維智和江女都認罪，但于堅稱是殺人未遂，與林的死無因果關係。律師何乃隆指于沒有前科，內心也很懊悔，一審已認定因果關係中斷，于所砍的18刀都未傷及臟器，法醫師也證稱收口癒合良好，雖然林不幸往生，但責任不在于身上。

公訴檢察官表示，依據過往最高法院的判決，若一個人受傷後營養不良、傷口潰爛，不能說和受傷沒有因果關係。

林姓死者的妻子今天也到庭，她說于「就是殺人凶手」，如果于沒有砍丈夫18刀，為何丈夫會承受傷痛死去？她認為這18刀引發大量出血，事後才會出現血栓、休克等症狀。她說，于還想交保看母親，但她的孩子再也看不到爸爸、她再也看不到先生，請法官從重量刑。