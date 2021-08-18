快訊

學者辭牛津教職來台終於放行 台灣防疫在學術圈恐惡名在外

影／網友炸鍋求問...特斯拉「神拉」閃死神 誰開的？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

已婚房仲替人妻殺新歡18刀 遺孀泣：我看不到先生了

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

房仲于維智不滿林姓男子糾纏江姓女同事，拿藍波刀刺林18刀，林3個月後死亡。一審依殺人未遂罪判于9年8月徒刑，江女協助于在林的車上安裝GPS衛星追定位蹤器，被依妨害秘密罪判刑8月。台灣高等法院今辯論終結，于仍稱是殺人「未遂」，林的妻子當庭淚流、哭喊「他就是殺人凶手」。

這起案件的當事人都已婚。于維智（59歲）2012年在不動產公司上班時，結識江女（44歲），雖愛慕她，但因知道都各有婚姻，因此以「兄妹」相稱。江女有兩個小孩，而于的孩子都已成年，兩人的LINE通訊訊息中，于以「美妹」喚她，江女則回「我怕你的付出得不到我的感情，所以我寧可你都不要做，因為怕傷害你，你的任何條件覺得都比他好你放心的」。

2020年初，于得知江女和曾在公司任職的林姓男子交往，且林常在上班時間約江女外出，他認為這樣會影響江女業績，是「恐怖情人」。去年4月11日，于罩上輕便雨衣、騎腳踏車到台北市萬華區莒光路林的住處附近等候，見林現身，以左手撐傘佯裝路人，右手拿藍波刀朝林的背部刺殺18刀，凶刀刀刃「卡」在林的左手掌，于隨後被捕。

警方偵辦時，于胡言亂語，還說警察拿警棍打他，警方一度以為是隨機殺人。但查扣于的手機後，發現于的殺人動機與情殺有關聯，案件輪廓逐漸明朗。

檢警調查，于在江女收到林姓死者的威脅簡訊時，安慰江女「他真的找死」、「就這個月，忍耐點」、「我在做計畫，需要一些參考」、「計畫案叫除髒狼」，檢方認為于是在替江女出氣。

林姓被害人短暫擔任過房仲，和江女有婚外情，離職後以開計程車為業，仍持續和江女保持聯繫。林被砍後，因本身有糖尿病和高血壓，13日併發急性心肌梗塞，事後又被醫院檢查出有肺動脈血栓，轉送台大醫院後於5月12日昏迷，7月6日家屬決定拔管。

高院今審理時，于維智和江女都認罪，但于堅稱是殺人未遂，與林的死無因果關係。律師何乃隆指于沒有前科，內心也很懊悔，一審已認定因果關係中斷，于所砍的18刀都未傷及臟器，法醫師也證稱收口癒合良好，雖然林不幸往生，但責任不在于身上。

公訴檢察官表示，依據過往最高法院的判決，若一個人受傷後營養不良、傷口潰爛，不能說和受傷沒有因果關係。

林姓死者的妻子今天也到庭，她說于「就是殺人凶手」，如果于沒有砍丈夫18刀，為何丈夫會承受傷痛死去？她認為這18刀引發大量出血，事後才會出現血栓、休克等症狀。她說，于還想交保看母親，但她的孩子再也看不到爸爸、她再也看不到先生，請法官從重量刑。

江姓女子表示，已和被害家屬和解，她希望獲判得易科罰金之刑並緩刑。高院定9月8日宣判。

江姓女子（右）協助于維智在林姓死者的車上裝GPS，于拿藍波刀刺殺林。記者王宏舜／攝影
江姓女子（右）協助于維智在林姓死者的車上裝GPS，于拿藍波刀刺殺林。記者王宏舜／攝影

殺人 血栓 台大醫院

延伸閱讀

房仲小白機洩上億筆個資 警逮64人

房仲神器洩個資 檢警立案查辦中

E奶人妻化身性感OL 一個彎腰「超兇巨乳掉出來」

買房砸77萬裝潢才知「拿錯房」 一查才知竟是房仲出包

相關新聞

「小清新」文姿云爆合約糾紛 經紀人：她不告奧運成績會更好

空手道「小清新」文姿云在東京奧運獲得銅牌佳績，受到國人讚賞；她和經紀公司「弘特舞蹈」解約後，指控公司仍使用她的照片用於產...

法務部公布首屆檢事官轉檢 劍青檢改：應完整通盤考量

法務部昨公布首屆檢察事務官遴選檢察官名單。劍青檢改今建議，檢察事務官轉任制度若欲可長可久，應注意不具律師資格者晉用途徑，...

房仲神器洩個資 檢警立案查辦中

房仲界傳出有人使用不肖業者販售的「房仲神器」，俗稱小白機，一台約四萬元，號稱有數萬筆屋主個資。檢警循線調查，約談數十名涉...

蘇貞昌約見8縣市警察局長 侯友宜：警察不是一個人的

行政院長蘇貞昌今日將約見8名新任縣市警察局長，引發討論。新北市長侯友宜表示，「警察不是一個人的警察」，要讓治安做好，就要...

中秋烤肉起口角 學長開槍打死學弟二審改判21年

台南市男子吳芳毅去年中秋連假期間，在新市區烤肉後，與國中張姓學弟發生口角及扭打衝突，吳返家取槍後涉嫌朝張開槍，造成張血胸...

獨／洗劫銀樓搶走150萬金鍊 桃院竟2度讓搶匪5萬交保

桃園8月初發生銀樓搶案，高姓男子自稱欠債百萬，持防狼噴霧劑攻擊老闆娘，搶走20多條價值150萬元金鍊，落網後只找回1條，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。