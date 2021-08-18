桃捷公司總經理蒲鶴章傳婚外情 桃市府說話了

桃園捷運公司總經理蒲鶴章被媒體「鏡周刊」爆料與女下屬有婚外情，甚至P圖修改身分證照片的配偶欄，假裝自己單身，引發網路熱議；桃園市政府第一時間表示會依相關規定處理，而桃捷公司董事長劉坤億也證實蒲稍後將出面說明此事。

鏡周刊報導，蒲鶴章下班後與女下屬同車進入汽車旅館，待了3小時才離開，2人關係恐非一般職場長官及部屬那麼簡單；周刊事後向蒲求證此事，蒲回傳身分證配偶欄空白照片自清，但由於身分證補發日期與周刊掌握登記離婚日期不同，被質疑有造假嫌疑。

另外，周刊也報導蒲鶴章曾因為與已婚的大學前女友關係密切而挨告，蒲為了約會還特地從國外飛回台灣待2天，不過由於蒲矢口否認，女方也辯稱情節純屬幻想，加上無具體證據，最後獲判免賠。

桃園市新聞處長詹賀舜表示，有關桃捷公司總經理蒲鶴章被周刊報導一事，由於涉及私領域，市府已要求蒲出面說明細節，至於涉及公務部分，市府與桃捷公司會依桃捷相關規定處理。

桃捷公司董事長劉坤億表示，目前公司正在進行調查，了解實際狀況，蒲鶴章稍後也會對外說明，公司會依相關規定做處置。至於上、下屬是否真的有婚外情，公司還在調查中。