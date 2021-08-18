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搭機入境不想住防疫旅館 她上法院控「政府不能強迫」

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

Delta病毒肆虐全球，我國從6月27日起入境旅客皆需入住防疫旅館或集中檢疫所；一名洪姓女子本月搭機入境，認為政府不能強迫人民入住防疫旅館，而向法院請提審，台北地方法院裁定駁回。

洪女聲請主張，可以理解疫情期間居家檢疫的必要性，但她在家中也有獨立衛浴和房間，可以配合一人一室的要求，認為衛福部疾管署不能強迫人民入住防疫旅館，要求法院裁定釋放。

疾管署抗辯，為防堵Delta病毒進入社區，且有返家隔離造成家人感染的前例，6月25日才以新聞稿聲明同年月27日起所有入境旅客一律入境防疫旅館或集中檢疫所14日，洪女入境時相關通知書也已告知。

法院認為，洪女過去14天曾去過土耳其、美國等地，搭機來台後，經疾管署開立入境健康聲明暨居家檢疫通知書，她到某商旅居家檢疫，從本月10日到24日止，洪女受隔離符合傳染病防治法規定；若洪女不服入住防疫旅館，應該要循訴願程序救濟，此部分不屬於提審事件。

圖為示意圖，與本案無關。圖／聯合報系資料照片
圖為示意圖，與本案無關。圖／聯合報系資料照片

防疫旅館 居家檢疫

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