快訊

學者辭牛津教職來台終於放行 台灣防疫在學術圈恐惡名在外

影／網友炸鍋求問...特斯拉「神拉」閃死神 誰開的？

刺殺酒客又丟包 檢方痛批累犯小黃司機草菅人命

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

51歲李姓計程車司機今年4月凌晨搭載47歲廖姓男子返家，途中疑不滿廖男發酒瘋，把廖男拖下車，持螺絲起子朝廖男脖子猛刺10多下，再丟包路邊離去，路人發現報警。台北地檢署調查後，痛批李男草菅人命，今依殺人未遂罪嫌起訴並向法院求處無期徒刑。

據調查，李姓運將2006年曾犯下殺人罪被判刑14年，2019年才假釋出獄。今年4月4日凌晨兩點多，廖男在新店安民街一間海產店飲酒後欲返家，服務生幫忙打電話叫計程車，車行指派在附近李姓運將前往接送。

沒多久警方獲報，有民眾滿臉是血倒臥路上，救護車前往將傷者送新店慈濟醫院急救，經調閱監視器，傷者廖男曾在現場與李男爭執，畫面顯示廖男被運將持螺絲起子刺傷倒地。警方日前將李男移送北檢複訊，檢方訊後向法院聲押獲准。

檢方表示，請法院審酌李僅因細故即下手殺人，並持足以致命的兇器連續朝被害人頸部、頭部猛刺10多次，足見其殺意之堅，由此更可顯示李主觀惡性之重，且被害人雖因送醫緊急撿回一命，但因頸椎脊髓損傷及右側肢體無力導致失能，爾後終身受此痛苦。

檢方痛批，李男從1995年8月14日至2006年9月5日，曾經8次與其他駕駛及乘客發生衝突毆打、殺人事件，在監期間也2次毆打其他受刑人，2019年出獄後仍於同年12月9日毆打乘客成傷。

檢方指出，李男在出獄短短不到2年就再犯傷害及殺人未遂罪，足見長達近13年監禁仍無法矯治其暴戾之氣，動輒因細故下手傷害、殺人，視人命如草芥，且犯後飾詞狡辯，內心無絲毫的真實悔意。

檢方認為，如使李男再有出獄機會，即無從確保不會再有無辜民眾偶因細故觸怒李即遭殘忍殺害，非永久隔離無法保障社會安全，請求法院量處無期徒刑，以確保社會大眾生命安全。

台北地檢署認為，如使李男再有出獄機會，即無從確保不會再有無辜民眾偶因細故觸怒李即遭殘忍殺害，請求法院量處無期徒刑，以確保社會大眾生命安全。圖／本報資料照
台北地檢署認為，如使李男再有出獄機會，即無從確保不會再有無辜民眾偶因細故觸怒李即遭殘忍殺害，請求法院量處無期徒刑，以確保社會大眾生命安全。圖／本報資料照

殺人 運將 計程車

延伸閱讀

殺人假釋小黃司機這次刺殺酒客又丟包 檢求處無期徒刑

絕命終結站真人版？男子路邊攔計程車 下秒遇高空墜鋁窗

打完AZ隔天全身水腫 新店9旬婦撐1個半月仍不治

新店陽光公園遊戲場改造 導入共融遊具戲水元素

相關新聞

「小清新」文姿云爆合約糾紛 經紀人：她不告奧運成績會更好

空手道「小清新」文姿云在東京奧運獲得銅牌佳績，受到國人讚賞；她和經紀公司「弘特舞蹈」解約後，指控公司仍使用她的照片用於產...

法務部公布首屆檢事官轉檢 劍青檢改：應完整通盤考量

法務部昨公布首屆檢察事務官遴選檢察官名單。劍青檢改今建議，檢察事務官轉任制度若欲可長可久，應注意不具律師資格者晉用途徑，...

房仲神器洩個資 檢警立案查辦中

房仲界傳出有人使用不肖業者販售的「房仲神器」，俗稱小白機，一台約四萬元，號稱有數萬筆屋主個資。檢警循線調查，約談數十名涉...

蘇貞昌約見8縣市警察局長 侯友宜：警察不是一個人的

行政院長蘇貞昌今日將約見8名新任縣市警察局長，引發討論。新北市長侯友宜表示，「警察不是一個人的警察」，要讓治安做好，就要...

中秋烤肉起口角 學長開槍打死學弟二審改判21年

台南市男子吳芳毅去年中秋連假期間，在新市區烤肉後，與國中張姓學弟發生口角及扭打衝突，吳返家取槍後涉嫌朝張開槍，造成張血胸...

獨／洗劫銀樓搶走150萬金鍊 桃院竟2度讓搶匪5萬交保

桃園8月初發生銀樓搶案，高姓男子自稱欠債百萬，持防狼噴霧劑攻擊老闆娘，搶走20多條價值150萬元金鍊，落網後只找回1條，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。