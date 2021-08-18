刺殺酒客又丟包 檢方痛批累犯小黃司機草菅人命

51歲李姓計程車司機今年4月凌晨搭載47歲廖姓男子返家，途中疑不滿廖男發酒瘋，把廖男拖下車，持螺絲起子朝廖男脖子猛刺10多下，再丟包路邊離去，路人發現報警。台北地檢署調查後，痛批李男草菅人命，今依殺人未遂罪嫌起訴並向法院求處無期徒刑。

據調查，李姓運將2006年曾犯下殺人罪被判刑14年，2019年才假釋出獄。今年4月4日凌晨兩點多，廖男在新店安民街一間海產店飲酒後欲返家，服務生幫忙打電話叫計程車，車行指派在附近李姓運將前往接送。

沒多久警方獲報，有民眾滿臉是血倒臥路上，救護車前往將傷者送新店慈濟醫院急救，經調閱監視器，傷者廖男曾在現場與李男爭執，畫面顯示廖男被運將持螺絲起子刺傷倒地。警方日前將李男移送北檢複訊，檢方訊後向法院聲押獲准。

檢方表示，請法院審酌李僅因細故即下手殺人，並持足以致命的兇器連續朝被害人頸部、頭部猛刺10多次，足見其殺意之堅，由此更可顯示李主觀惡性之重，且被害人雖因送醫緊急撿回一命，但因頸椎脊髓損傷及右側肢體無力導致失能，爾後終身受此痛苦。

檢方痛批，李男從1995年8月14日至2006年9月5日，曾經8次與其他駕駛及乘客發生衝突毆打、殺人事件，在監期間也2次毆打其他受刑人，2019年出獄後仍於同年12月9日毆打乘客成傷。

檢方指出，李男在出獄短短不到2年就再犯傷害及殺人未遂罪，足見長達近13年監禁仍無法矯治其暴戾之氣，動輒因細故下手傷害、殺人，視人命如草芥，且犯後飾詞狡辯，內心無絲毫的真實悔意。