男持西瓜刀恐嚇女網友 見警上門竟推打、訐譙抵抗

新化警分局5名員警今年4月15日上午11時多前往溫姓男子台南住處，依法送達恐嚇案到案通知書，溫聞聲應門出外查看，見警上門，為躲回屋內粗言辱罵員警，並與員警發生推打拉扯，致員警雙手前臂挫傷，當場被逮捕。台南地院審結，認溫犯妨害公務、侮辱公務員、傷害等罪，從重依傷害罪處3月徒刑，可上訴。

檢警調查，溫與女網友透過網路交友軟體結識，今年4月12日相約見面。隔天凌晨2時多，兩人在新化區某國小門口前，因細故發生爭執，溫從機車後車廂取出西瓜刀1把，持西瓜刀指向女網友，恫嚇女網友，後經女方報警處理，經警調閱監視器畫面找上門。

未料，4月15日上午11時5分，溫在住處內，聞聲應門出外查看，明知新化警分局5名員警當時正依法執行將送達到案通知書送達，他為求躲回住處房間內，竟出手推打、拉扯站立在住處門口的員警，致員警雙手前臂挫傷，並接連多次以「X」等語，辱罵在場5名員警，而被當場逮捕。

台南地院審酌，溫明知員警正依法執行送達通知書與其職務，為求躲回住處房間內，竟出手推打、拉扯員警成傷，並接續多次辱罵在場員警，危害員警執行職務時人身安全，並損及公務員所代表國家公權力法紀執行尊嚴性，所為可議。