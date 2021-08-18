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三岔路口未減速撞車 騎士四個月後亡 男賠款和解換緩刑

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

郭姓男子去年5月騎車沿新竹縣關西鎮竹21線鄉道由南往北方向行駛，經過一處三岔路口，以約時速50、60公里行進且未減速慢行，不慎撞上一名邱姓機車騎士，使邱有創傷性硬腦膜下出血及腦內出血、頸椎第1、2節骨折、左手第4掌骨骨折、左手中指壓砸傷，雖於6月出院休養，仍長期臥床插管，因各項病症多次進入醫院，最後9月因腦損傷、吸入性肺炎、窒息而死亡；新竹地院審理終結，郭被依過失致死罪判刑4月，緩刑兩年。

經查，遭撞的邱姓機車騎士去年6月出院休養，仍長期臥床插管，無法自由行動，之後因腎衰竭、吸入性肺炎、創傷性腦病變、高血鈉、低血鉀及高血鈣等病症而多次進出醫院，於9月25日因病情惡化，致腦損傷、吸入性肺炎、窒息而死亡。

法官認為，郭男素行尚佳，未能確實遵守交通規則，導致肇事，造成對方騎士死亡，對其家屬造成無可彌補之創傷，考量郭坦承犯行，且與騎士家屬達成和解，深具悔意，其家屬也表明願意給予自新機會，審酌依過失致死罪判刑4月，緩刑兩年。

郭男去年5月騎車不慎撞上一名邱姓機車騎士，邱雖於6月出院休養，仍長期臥床插管，因各項病症多次進入醫院，最後9月因腦損傷、吸入性肺炎、窒息而死亡。圖／報系資料照
郭男去年5月騎車不慎撞上一名邱姓機車騎士，邱雖於6月出院休養，仍長期臥床插管，因各項病症多次進入醫院，最後9月因腦損傷、吸入性肺炎、窒息而死亡。圖／報系資料照

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