館長陳之漢罵吳宗憲又辱網紅 應執行拘役58日確定

成吉思汗健身俱樂部負責人「館長」陳之漢直播時，指網紅公民老師羅文是「螺紋保險套」，並口出穢言，羅提告公然侮辱，一審認為館長有罪，判拘役20日，得易科罰金，台灣高等法院今年4月駁回上訴。而陳也曾用不雅字辭彙罵藝人吳宗憲，被依公然侮辱罪處拘役58天確定，高等檢察署聲請定執行刑，高院裁定應執行拘役68天，可易科罰金6萬8000元確定。

「羅文」本名羅碩文，是公民老師，與館長在網上因政治問題互嗆；羅文於2019年7月9日發影片批評館長是「新民粹型領袖」等，館長同年9月4日在直播平台回擊，嗆羅「關於這個螺紋保險套真是幹XX老XX的雜碎」、「螺紋保險套就是個雜碎」、「羅文我幹XX老XX勒」、「羅文我幹破恁叨」，羅提告。

檢方勘驗影片，發現館長是針對羅文影片回應，謾罵用詞「螺紋」保險套，和與羅的網路暱稱「羅文」同音，依公然侮辱罪起訴館長；台北地方法院認為，館長稱不滿羅文在Youtube頻道對他的評述，本於發洩情緒的動機，對羅文人身攻訐，而不以理性方式透過平台彼此對話、探討對社會議題的不同意見，辱人已達到貶損羅文名譽、尊嚴的程度，也造成羅文心理上的難堪、不快。

一審判決指出，館長最終勇於認錯，當庭表示自己確實責無旁貸，並願深切檢討自己，避免以後因過度情緒作用而再度觸法，有悔悟態度；雖館長未與羅文成立調解，但事發後曾多次請律師出面與羅洽談求償事宜，並非毫無彌補損害之意。

而陳之漢2019年8月5日因不滿吳宗憲評論網紅，曾開直播罵吳宗憲「你什麼洨」，刑事部分被依公然侮辱罪判拘役58日，但緩刑2年。館長因槍擊案傷勢嚴重，且擔心被二次槍擊，向檢方聲請「撤銷緩刑」獲准。