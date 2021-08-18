派赴日受訓回台不久就離職 大車廠員工判賠公司156萬

李姓男子在國內某汽車大廠上班，接受公司派遣赴日本學專業技術，協定回國應至少在職72個月，但李學成返台僅工作1年10個月就以個人因素離職，公司求償補助研修費156萬多元，李辯稱當初非自願，認為僅是職務調動，但法院認為公司有理由，判李應賠156萬9113元，可上訴。

公司主張，李男為精進技能申請到日本汽車公司研修2年、學習人才培育方案，經允准後簽立協定書，由公司安排、負擔派赴期間費用，並約定李結束後應回來就職至少72個月，以貢獻其所得知識、技能，若期滿前就因個人因素離職，必須賠償補助費。

公司指出，李男學成回來工作1年10個月就以個人因素為由離職，還拒絕給付費用，經寄發存證信函仍不履行，因此對他提告求償156萬9113元。

李男抗辯稱，當初派赴是公司各部門主管指派參加，並不是他自行主動報名，也不同意該協定並否認上方協定的印章、印文是他親自簽蓋，且到日本受的也非專業技術培訓，公司提供勞務費也是日本最低薪資，僅能認定是勞務報酬，非訓練費用。

李也說，他回國後沒有升遷、加薪，認為該派赴僅是職務調動，不符合勞動基準法中提供培訓費用或有合理薪資補償的要件，主張駁回。

法院認為，依據常情公司派遣員工到海外研修，涉及公司組織管理的員工職場能力培養、人力調節等，從同意人員的派遣到正式派遣，必會有流程規範彼此權利義務，李在收受公司寄發空白協定後，沒有明示反對，且更進而接受派遣，上方也有他在職的圓戳職章。