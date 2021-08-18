遭客摀口鼻差點被猥褻 闆娘衣毀脖傷 法官：智慧型犯人

李姓業務員經過三重一家早餐店時，老闆娘招攬試喝飲品，他入內消費，近中午時早餐店打烊，李走出店外後卻在門外徘徊，伺機再進店熊抱老闆娘。兩人拉扯，鄰居聽到呼救聲探看，竟看到上半身裸得僅剩胸罩的老闆娘，急忙救人。一審認為李是智慧型犯人，依攜帶凶器強制猥褻罪判他3年6月徒刑，台灣高等法院駁回李上訴。

李從事鐵捲門業務兼外務員，去年11月18日早上他路過早餐店時，因老闆娘請他試喝飲品，未料引狼入室。李隨身攜帶美工刀，他在早餐店打烊後再次進店、關上玻璃門，再從老闆娘背後用手勒住她脖子、摀住口鼻，並用身軀緊貼著老闆娘背部不放。

老闆娘激烈掙扎，試圖逃離，但李卻轉身擋在玻璃門前；過程中，李扯掉老闆娘的上衣，她上半身只剩胸罩，頭和脖子還因此挫傷，鼻骨也骨折。

因鄰居和路人聽到老闆娘的呼救聲，前來斥喝、制止並報警，老闆娘才順離脫逃，李也遭警察逮捕。

老闆娘表示，遭熊抱時可以感覺對方勃起，案發後她常在夢中驚醒，腦中重覆出現當日危險的情境。李否認強制猥褻，並表示是老闆娘推銷直銷品牌的奶昔，「整套要賣3600元」，他因現金不足只預付1000元，後來驚覺買了不需要的商品，要求對方退費才起爭執。

新北地方法院認為李在摸清早餐店環境後，利用只有老闆娘單獨顧店的機會強制猥褻，且第一步就是勒住對方脖子、摀住口鼻，避免對方呼救、抵抗，根本是「智慧型犯人」，判他3年6月徒刑。